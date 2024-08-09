李珠珢還沒忘記台灣曬「超台味美食」！台粉IG洗版邀：來當小公主

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李珠珢還沒忘記來台遇到的點滴，而她現在雖然返韓，不過不少台粉好想念她，紛紛到她IG洗版留言，「在台灣不管妳是韓國和日本人，只要開心當啦啦隊就好」、「比球員紅也無所謂唷」、「來台灣當小公主吧，忘掉在韓國的不愉快」、「妳最可愛來台灣吧」、「加油啊有機會再來台灣！！一定進場加油」、「我在台灣等妳」。
而李珠珢分別在韓國、台灣應援時，從面無表情到滿臉笑容的「溫度差」也掀起討論，有球迷揭韓球團啦啦隊的高壓，啦啦隊女生被「性對象化」，並受到不當對待，因此很難真的開心。而來台發展的李多慧也有遇過類似狀況，她2019年以「起亞虎」啦啦隊員出道，爆紅後承受許多壓力，她當時曾說：「我不是藝人，也不是網紅，而是啦啦隊隊員，說什麼藝人病，我從來沒把自己當藝人，也不想要與其他人享受不同待遇。」不過最終還是辭職。現在李多慧來台發展順利，並且宣布定居台灣。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（20歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）