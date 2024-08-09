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李珠珢還沒忘記台灣曬「超台味美食」！台粉IG洗版邀：來當小公主

▲李珠珢還沒忘記台灣，IG限動曬「超台美食」還有歡迎卡，台粉湧入IG留言洗版：「來當小公主。」（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢還沒忘記台灣，IG限動曬「超台美食」還有歡迎卡，台粉湧入IG留言洗版：「來當小公主。」（圖／李珠珢IG）

記者林奕如／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊隊員李珠珢，因跳「三振舞」影片爆紅，甜美清純的長相配上高冷的表情，被封為「AI美人」， 7月27、28日隨隊來台參加富邦悍將「G！POP流行音樂節」，更是成為球迷的新女神。她的IG限動21小時前曝光當時來台享用的美食，「炸物拼盤」超台味，不少台粉也湧入她IG留言，邀請她來台發展當小公主。

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李珠珢已經返韓，不過在IG限時動態介面新增一個精選動態，並命名為TW，點進去都是滿滿她在台灣的回憶。她在21小時前在限動曝光一張「超台美食照」，上面插著歡迎卡片，寫著英文字「Welcome to taiwan. Have a nice day.（歡迎來台灣，祝這一天過得愉快）」並且附上起亞虎啦啦隊此次來台的6個隊員，包括隊長金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿，以及劉世彬合照。

▲李珠珢還沒忘記台灣曬「超台美食歡迎卡」！台粉湧入IG洗版：來當小公主。（圖／李珠珢IG）
▲▼李珠珢因跳「三振舞」影片爆紅，甜美清純的長相配上高冷的表情，被封為「AI美人」。（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢還沒忘記台灣曬「超台美食歡迎卡」！台粉湧入IG洗版：來當小公主。（圖／李珠珢IG）
李珠珢還沒忘記來台遇到的點滴，而她現在雖然返韓，不過不少台粉好想念她，紛紛到她IG洗版留言，「在台灣不管妳是韓國和日本人，只要開心當啦啦隊就好」、「比球員紅也無所謂唷」、「來台灣當小公主吧，忘掉在韓國的不愉快」、「妳最可愛來台灣吧」、「加油啊有機會再來台灣！！一定進場加油」、「我在台灣等妳」。

而李珠珢分別在韓國、台灣應援時，從面無表情到滿臉笑容的「溫度差」也掀起討論，有球迷揭韓球團啦啦隊的高壓，啦啦隊女生被「性對象化」，並受到不當對待，因此很難真的開心。而來台發展的李多慧也有遇過類似狀況，她2019年以「起亞虎」啦啦隊員出道，爆紅後承受許多壓力，她當時曾說：「我不是藝人，也不是網紅，而是啦啦隊隊員，說什麼藝人病，我從來沒把自己當藝人，也不想要與其他人享受不同待遇。」不過最終還是辭職。現在李多慧來台發展順利，並且宣布定居台灣。

▲李珠珢還沒忘記台灣曬「超台美食歡迎卡」！台粉湧入IG洗版：來當小公主。（圖／李珠珢IG）
▲▼李珠珢成為新女神，台粉湧入IG留言洗版支持。（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢還沒忘記台灣曬「超台美食歡迎卡」！台粉湧入IG洗版：來當小公主。（圖／李珠珢IG）
 
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生　日：2004年7月24日（20歲）
身　高：170cm
血　型：AB型
出　道：2023年
公　司：APEX comunications Co., Ltd.
職　業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）

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