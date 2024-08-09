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「初代跆拳道女神」合照麟洋配！含金量超高　眾嗨：價值4面金牌

▲現年51歲的跆拳道女神陳怡安，本次也飛往巴黎替台灣選手加油，更在臉書上曬出與李洋、王齊麟的合照，讓網友大讚含金量超高。（圖／翻攝自臉書粉專「Annchen陳怡安手工香皂」）
▲現年51歲的跆拳道女神陳怡安，本次也飛往巴黎替台灣選手加油，更在臉書上曬出與李洋、王齊麟的合照，讓網友大讚含金量超高。（圖／翻攝自臉書粉專「Annchen陳怡安手工香皂」）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運男子羽球雙打項目，中華隊「黃金男雙」李洋、王齊麟成功摘金，以「麟洋配」組合達到奧運金牌2連霸。而現年51歲的跆拳道女神陳怡安，本次也飛往巴黎替台灣選手加油，更在臉書上曬出與李洋、王齊麟的合照，由於她也曾連續兩屆奧運奪得金牌，讓網友忍不住興奮直呼：「這張照片含金量好高呀！」

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陳怡安的臉書粉專，近日曬出陳怡安與「麟洋配」李洋、王齊麟的合照，只見小編寫下：「老大這位前輩，也化身老粉絲？話說我們家老大也是跆拳道2屆金牌耶～2金對2金，真好。」也祝福台灣選手都能在巴黎奧運上繼續加油。

▲（圖／翻攝自臉書粉專「Annchen陳怡安手工香皂」）
▲陳怡安近日曬出與「麟洋配」李洋、王齊麟的合照，也祝福台灣選手都能在巴黎奧運上繼續加油。（圖／翻攝自臉書粉專「Annchen陳怡安手工香皂」）
照片曝光後，網友們紛紛回憶「當年因為1988漢城奧運的妳，讓我開啟跆拳道之路」、「陳怡安真的是我們小時候的美好記憶」、「這張照片含金量好高呀！三位都是很棒的運動員」、「這張照片價值4面奧運金牌」。

「初代跆拳道女神」陳怡安15歲就摘金！連兩屆奧運都奪金牌

事實上，陳怡安15歲就參加1988年首爾奧運，並在跆拳道項目擊敗韓國選手，成為中華民國運動史上第一位奪得奧運金牌的運動員。陳怡安在4年後再度踏上巴塞隆納奧運，並二度摘金，超狂成績轟全國。

不過，由於這兩場比賽均為示範賽，因此沒有列入獎牌榜，但陳怡安連續兩屆奧運奪得金牌，已是體育界公認的傳奇，更成為台灣人心目中的初代跆拳道女神，更替台灣跆拳道開創先例。陳怡安退役後，成功轉換跑道，創立手工香皂事業，並與小7歲羽毛球選手張豐進結婚，2人育有1子1女。

▲（圖／翻攝自臉書粉專「Annchen陳怡安手工香皂」）
▲陳怡安退役後，成功轉換跑道，創立手工香皂事業，並與小7歲羽毛球選手張豐進結婚，2人育有1子1女。（圖／翻攝自臉書粉專「Annchen陳怡安手工香皂」）

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