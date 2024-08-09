華航H1獲利71.41億元「寫歷史新高」 EPS1.08元
華航113年上半年合併營業收入989.13億元，合併營業淨利80.68億元，合併稅後淨利71.41億元，再創歷史新高，歸屬母公司淨利65.46億元，EPS1.08元，相較去年同期增加0.31元。華航Q2單季營收502.68億元，年增6.52%，合併稅後淨利37.31億元，歸屬母公司淨利34.46億元，年增4.61%，每股盈餘(EPS)0.57元，也雙寫同期次高表現。
記者許若茵／台北報導
華航說明，航空客運市場延續去年旅運熱度，並受惠於農曆春節、清明節及端午節等連續假期，旅運需求維持高檔，113年上半年載客班次較去年同期成長，帶動整體客運收入達646.76億元，較去年同期增加17.01%，其中營收占比最高前三名地區依序為東北亞、北美及東南亞。
今年初貨運市場受通膨、升息及產業庫存調整等多重因素影響，空運需求較去年同期明顯降溫，華航提到，惟第二季起空運市場受惠電商及電子產品供貨持續增加，空運價格明顯提升，致使整體貨運營收較上季增幅19.98%。
展望下半年營運，華航看好客運保持正向成長態勢，7月14日插旗西雅圖航點，總計每周超過40班次往返美加地區，並透過每周超過500個班次綿密的亞洲航網搶占轉機市場，便利服務北美往返東南亞、東北亞及兩岸等轉機旅客。
華航今年整體客運班次較去年同期增加25%，提供旅客豐富的班次選擇，在暑期旺季挹注客運航線營收，力拚獲利再擴大。華航也對貨運市場持樂觀態度，今年10架777F將全數到位，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以增裕整體收入。