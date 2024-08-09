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林昀儒教練意外「不是台灣人」！超狂經歷起底　打敗過18歲莊智淵

▲林昀儒在巴黎奧運的表現精彩，然而場邊的指導教練偉關晴光（韋晴光）總是會露出溫暖的笑容，引起網友關注。（圖／中華奧會提供）
▲林昀儒在巴黎奧運的表現精彩，然而場邊的指導教練偉關晴光（韋晴光）總是會露出溫暖的笑容，引起網友關注。（圖／中華奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

我國桌球一哥「小林同學」林昀儒在本屆巴黎奧運參加三項賽事，全部都打進8強，其表現又受到全球矚目，尤其是在最後一場男團比賽，對上日本張本智和打出激戰五局的精彩比賽，更讓球迷拍手叫好！不過有球迷就也發現，每當林昀儒在比賽時，場邊的指導教練偉關晴光（韋晴光）總是會露出溫暖的笑容，並且在比賽過程中也不會過於激動，仔細一查之後才發現他並不是台灣人，經歷可是大有來頭！

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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「奧運已經接近尾聲，但看桌球看出興趣來，除了被小林同學圈粉之外，發現他的教練每次都會在場邊相當冷靜，而且還會露出很溫暖的笑容，結果查了資料，才發現他不是台灣人！而且曾經也是奧運金牌，帶過很多國際賽事冠軍的教練耶！」

▲在韋晴光接手後，林昀儒慢慢回穩，國際賽成績找回來了，也曾在WTT冠軍賽等賽事上奪冠。（圖／中華奧會提供）
▲偉關晴光2022年轉為林昀儒的指導教練，帶著小林同學征戰許多國際賽事，曾在WTT冠軍賽等賽事上奪冠。（圖／中華奧會提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「他竟然不是台灣人嗎？他的笑容真的讓人好安定喔」、「他的笑容真的超級溫暖的，非常的喜歡」、「很喜歡林昀儒的教練，對選手不會苛責也不會露出不爽的人，笑容堆滿臉超可愛！」；而也有資深球迷表示：「他叫做偉關晴光哦！很多國際賽事大將都是出自他手，因為笑容關係，所以大家都叫他安心教練。」

林昀儒教練偉關晴光不是台灣人！水谷隼、伊藤美誠、張本智和都是學生

事實上，林昀儒的教練「偉關晴光」原名是叫做「韋晴光」，現年62歲的他出生於中國，從10歲就開始進行桌球訓練，後來在23歲加入桌球國家隊，分別在1986年奪下世界桌球錦標賽男雙冠軍、1988年與陳龍燦在漢城奧運摘下男子雙打金牌，直到28歲退役之後前往日本發展，才改成現在「偉關晴光」這個名字。

偉關晴光到日本之後也替日本出戰國際賽，一路到45歲正式退役，並且擔任日本桌球國家隊、青森山田高校的桌球教練。值得注意的是，偉關晴光在青森山田高校曾經培養出獲得上屆東京奧運混雙金牌的水谷隼、伊藤美誠，同時也是福原愛的啟蒙教練之一，另外則是在JOC菁英學院擔任教練時，也曾指導過張本智和，直至2022年轉為林昀儒的指導教練，也帶著小林同學征戰許多國際賽事。

▲1988年的漢城奧運會上，韋晴光和陳龍燦在桌球男雙決賽為中國桌球隊摘下第一枚奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲1988年的漢城奧運會上，韋晴光和陳龍燦在桌球男雙決賽為中國桌球隊摘下第一枚奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
偉關晴光年輕交手過莊智淵！巴黎奧運「三代同堂」超溫馨

然而有趣的是，偉關晴光在2000年桌球世錦賽，當時38歲的他曾在男子團體賽的第二點單打，與年僅18歲、還被稱為「桌球小子」的莊智淵碰頭，剛出道的莊智淵當時可說是被前輩好好上了一課，偉關晴光以21:12拿下該局，而日本隊也拿下該屆世錦賽銅牌。

如今在巴黎奧運的賽場上，莊智淵帶著徒弟高承睿一同拼戰，偉關晴光則是擔任林昀儒的指導教練，小林與柚子同學形同兄弟般，被網友稱為是「三代同堂」，在男團比賽四人一起現身並肩作戰時，讓不少人感到相當溫馨直呼「真的是三代同台超暖心，運動真的是一代傳過一代，太感人了」、「他們四個人真的是奧運桌球三代同堂最佳代表，好感人啊！」


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