林昀儒教練意外「不是台灣人」！超狂經歷起底　打敗過18歲莊智淵

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貼文一出，不少網友紛紛回應「他竟然不是台灣人嗎？他的笑容真的讓人好安定喔」、「他的笑容真的超級溫暖的，非常的喜歡」、「很喜歡林昀儒的教練，對選手不會苛責也不會露出不爽的人，笑容堆滿臉超可愛！」；而也有資深球迷表示：「他叫做偉關晴光哦！很多國際賽事大將都是出自他手，因為笑容關係，所以大家都叫他安心教練。」
林昀儒教練偉關晴光不是台灣人！水谷隼、伊藤美誠、張本智和都是學生
事實上，林昀儒的教練「偉關晴光」原名是叫做「韋晴光」，現年62歲的他出生於中國，從10歲就開始進行桌球訓練，後來在23歲加入桌球國家隊，分別在1986年奪下世界桌球錦標賽男雙冠軍、1988年與陳龍燦在漢城奧運摘下男子雙打金牌，直到28歲退役之後前往日本發展，才改成現在「偉關晴光」這個名字。
偉關晴光到日本之後也替日本出戰國際賽，一路到45歲正式退役，並且擔任日本桌球國家隊、青森山田高校的桌球教練。值得注意的是，偉關晴光在青森山田高校曾經培養出獲得上屆東京奧運混雙金牌的水谷隼、伊藤美誠，同時也是福原愛的啟蒙教練之一，另外則是在JOC菁英學院擔任教練時，也曾指導過張本智和，直至2022年轉為林昀儒的指導教練，也帶著小林同學征戰許多國際賽事。
偉關晴光年輕交手過莊智淵！巴黎奧運「三代同堂」超溫馨
然而有趣的是，偉關晴光在2000年桌球世錦賽，當時38歲的他曾在男子團體賽的第二點單打，與年僅18歲、還被稱為「桌球小子」的莊智淵碰頭，剛出道的莊智淵當時可說是被前輩好好上了一課，偉關晴光以21:12拿下該局，而日本隊也拿下該屆世錦賽銅牌。
如今在巴黎奧運的賽場上，莊智淵帶著徒弟高承睿一同拼戰，偉關晴光則是擔任林昀儒的指導教練，小林與柚子同學形同兄弟般，被網友稱為是「三代同堂」，在男團比賽四人一起現身並肩作戰時，讓不少人感到相當溫馨直呼「真的是三代同台超暖心，運動真的是一代傳過一代，太感人了」、「他們四個人真的是奧運桌球三代同堂最佳代表，好感人啊！」
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