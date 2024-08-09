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BLACKPINK出道8週年！Jennie換上《想見你》制服　秒變許光漢學妹

▲BLACKPINK成軍8週年，於昨（8）日舉辦粉絲簽售會，成員Jennie居然換上了台劇《想見你》的「鳳南高中」的制服，秒變許光漢學妹。（圖／jennierubyjane IG、nothing_0116 微博）
▲BLACKPINK成軍8週年，於昨（8）日舉辦粉絲簽售會，成員Jennie居然換上了台劇《想見你》的「鳳南高中」的制服，秒變許光漢學妹。（圖／jennierubyjane IG、nothing_0116 微博）

記者史平旭／綜合報導

由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成的韓國超人氣女團BLACKPINK，昨（8）日迎來她們成軍8週年紀念日，除了上映獨家紀念電影、驚喜直播外，還在成軍紀念日當天舉粉絲簽售會，其中，成員Jennie居然換上了風靡亞洲的熱門台劇《想見你》主角所就讀的「鳳南高中」的制服，清純扮相讓粉絲們又驚又喜！

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▲Jennie雖然沒有看過《想見你》但還是很入戲的配合粉絲，清純扮相惹現場大暴動。（圖／nothing_0116 微博）
▲Jennie雖然沒有看過《想見你》但還是很入戲的配合粉絲，清純扮相惹現場大暴動。（圖／nothing_0116 微博）
BLACKPINK的4位成員因應粉絲要求，在簽售會中換上各式各樣的服裝， Jennie雖然沒有看過《想見你》，但為了滿足粉絲的願望，一樣套上了繡有「鳳南高中」字樣的白襯衫與黑領帶，還搭配復古的耳罩式耳機，一秒化身許光漢學妹，惹得粉絲直接暴動大喊：「為什麼我讀書從來沒遇過這樣的學姊！」「超神奇的夢幻連動！」同時，送出這套制服的粉絲也分享，「想見你」發音和「想Jennie」相似，令不少Blink（粉絲名稱）大讚居然還有這樣的巧思。

由許光漢、柯佳嬿領銜主演的科幻愛情台劇《想見你》不止在兩岸掀起風潮，在韓國更是現象級爆紅，找來人氣演員安孝燮翻拍外，ZB1成韓彬、Stray Kids李旻浩、李泰容、(G)I-DLE等多位韓國知名偶像，也曾穿上《想見你》制服或COVER過主題曲。日前來台開唱的JYP女團NMIXX的成員吳海嫄、薛侖娥除了穿上制服外，甚至直接在台北街頭展開《想見你》的踩點之旅，足見《想見你》在韓的超高人氣。

▲ 《想見你》在韓國現象及爆紅，多位韓國知名偶像也曾穿上《想見你》制服或COVER過主題曲。（圖／summer_hb613、inlovery_ X）
▲ 《想見你》在韓國現象級爆紅，多位韓國知名偶像也曾穿上《想見你》制服或COVER過主題曲。（圖／summer_hb613、inlovery_ X）
▲ NMIXX的成員吳海嫄、薛侖娥甚至直接在台北街頭展開《想見你》的踩點之旅。（圖／NMIXX youtube）
▲ NMIXX的成員吳海嫄、薛侖娥甚至直接在台北街頭展開《想見你》的踩點之旅。（圖／NMIXX youtube）

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