BLACKPINK出道8週年！Jennie換上《想見你》制服 秒變許光漢學妹
由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成的韓國超人氣女團BLACKPINK，昨（8）日迎來她們成軍8週年紀念日，除了上映獨家紀念電影、驚喜直播外，還在成軍紀念日當天舉粉絲簽售會，其中，成員Jennie居然換上了風靡亞洲的熱門台劇《想見你》主角所就讀的「鳳南高中」的制服，清純扮相讓粉絲們又驚又喜！
記者史平旭／綜合報導
BLACKPINK的4位成員因應粉絲要求，在簽售會中換上各式各樣的服裝， Jennie雖然沒有看過《想見你》，但為了滿足粉絲的願望，一樣套上了繡有「鳳南高中」字樣的白襯衫與黑領帶，還搭配復古的耳罩式耳機，一秒化身許光漢學妹，惹得粉絲直接暴動大喊：「為什麼我讀書從來沒遇過這樣的學姊！」「超神奇的夢幻連動！」同時，送出這套制服的粉絲也分享，「想見你」發音和「想Jennie」相似，令不少Blink（粉絲名稱）大讚居然還有這樣的巧思。
由許光漢、柯佳嬿領銜主演的科幻愛情台劇《想見你》不止在兩岸掀起風潮，在韓國更是現象級爆紅，找來人氣演員安孝燮翻拍外，ZB1成韓彬、Stray Kids李旻浩、李泰容、(G)I-DLE等多位韓國知名偶像，也曾穿上《想見你》制服或COVER過主題曲。日前來台開唱的JYP女團NMIXX的成員吳海嫄、薛侖娥除了穿上制服外，甚至直接在台北街頭展開《想見你》的踩點之旅，足見《想見你》在韓的超高人氣。