金屬中心捐贈口腔照光板暨公益義診　創新科技守護長者口腔健康

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賴永祥提及，但民眾常常忽略正確的刷牙姿態，刷完牙不代表是乾淨的，特別是亞健康及行動不便的銀髮族，透過中心開發的「口腔螢光顯影技術」以行動照光進行快速檢測，運用UV光束激發口腔內細菌產生自體螢光，並利用特定波長的光學過濾片來濾掉不必要的影像資訊，可輔助高齡長者掌握自身的口腔清潔程度。
台灣口腔照護協會理事長邱耀章指出，TOCA今年與金屬中心在日照中心及醫療機構等領域進行口腔照光板的收案體驗。今年6月，TOCA更是帶著這項設備前往尼泊爾寺院，透過口腔教育和口腔照光板的體驗，強調潔牙的重要性。此次活動將「口腔照光板」應用於社會公益結合義診，特別關注銀髮族的口腔清潔掌控與疾病預防。
板橋榮家主任陳桂美談到，金屬中心的科專成果實際導入臨床應用，不僅提升護理人員的操作效率，透過口腔照光板，能更準確地檢測長者口腔中的細菌分佈，及早識別和預防潛在的健康問題，減少長者因口腔問題而引發的其他健康風險。
金屬中心指出，中心將持續精進口腔螢光顯影技術，並結合智慧影像辨識技術及行動App雲端服務，融入居家日照服務以進行口腔健康長期追蹤。未來將鏈結關鍵業主協助智慧醫療器材軟體(SaMD)許可證之申請取證，以及建置系統性的居家牙周口腔保健照護服務模式之推動，真正做到關愛長者從口腔護理開始。