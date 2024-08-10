情人節別只拜月老！七娘媽生怎麼拜、供品準備　上班族要找魁星爺

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七娘媽是十六歲以下兒童的守護神，在農曆七月七日的七娘媽生，家家戶戶都設壇祭拜，祈求孩子平安長大，七夕這天也是床母和魁星的聖誕，虔敬者亦會另外祭拜這兩位神明，希望孩子能受床母的照顧、又能受魁星守護而聰穎過人。
📍七娘媽怎麼拜
七娘媽聖誕，可以在七月初七傍晚在家門口擺桌祭祀，準備糖粿、圓仔花、雞冠花、茉莉花、樹蘭、胭脂、白粉、雞酒、油飯、牲禮、圓鏡來祭祀七娘媽。此外，還需準備一座紙紮的「七娘媽亭」，代表孩子在其庇護下已經平安長大成人，最後再將七娘媽亭投入火中奉獻給七娘媽。
📍床母怎麼拜
至於家中有幼嬰的，則要記得祭拜床母，床母沒有塑像和畫像，將供品直接擺於床上，不用擺上筷子（據說是怕床母拿筷子來教訓小孩）。上香祝禱後，就可以焚燒金紙和床母衣、收拾供品，因為床母須全心全意照顧孩子，不拜太久就是避免床母分神分心。且祭拜床母也不能供酒，擔心床母會因酒醉無法照顧孩子。
🟡七月初七上班族、考生拜「魁星爺」
農曆七月七日魁星爺誕辰，考生在這天可以祭拜魁星爺以祈取考運亨通，一般上班族也可祭拜魁星爺以求事業順利，除了可以到廟裡祭拜外，命理專家柯柏成也建議，在農曆七月初七的晚上、朝北斗星的方向雙手合十祭拜，或是在家中設香案擺上花生，桂圓，核桃，象徵三元及第，一樣也能向魁星爺保佑好運！
水果供品可準備橘子（柑）、梨子（來）、金桔（結）、蘋果（果），用台語念即是「甘來結果」，意即會有好的結果。此外，還可準備蔥（聰明）、蒜（會算）、芹菜（勤勞、勤能補拙），這些都是祭拜魁星爺、文昌君時，求取功名和考運亨通的必備供品。