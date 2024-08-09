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大稻埕煙火最終場！七夕加長480秒　時間、交通與表演卡司一次看

▲「2024大稻埕夏日節」最後一場煙火將於七夕8月10日登場，煙火將高達480秒，還特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，包含當天表演卡司、建議觀賞點、交通資訊等正理一次看。（圖／記者陳人豪攝）
▲「2024大稻埕夏日節」最後一場煙火將於七夕8月10日登場，煙火將高達480秒，還特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，包含當天表演卡司、建議觀賞點、交通資訊等正理一次看。（圖／記者陳人豪攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「2024大稻埕夏日節」壓軸活動將於明日七夕8月10日登場，從晚間8點將施放480秒「戀曲140」煙火秀。臺北市政府觀光傳播局也介紹，當天舞台將由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬、Theseus忒修斯、就以斯JOYCE等超強卡司接力帶來多首勁歌熱曲。而配合當天活動晚間6時起，將針對大稻埕水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，民眾搭乘大眾運輸工具前往為佳。《NOWnews今日新聞》整理煙火時間、表演卡司、建議觀賞點與交通，完整資訊一次看。

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🟡2024大稻埕夏日節」最終場

📍時間：810

📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園

📍煙火施放時間：

8月10日(六)晚間20:00~20:08，共計480秒。

📍煙火施放內容：
配合七夕情人節晚間8點將施放480秒的「戀曲140」煙火秀，煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，並融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火。

▲2024大稻埕煙火最終場是8月10日。（圖／NOWnews社群中心）
▲2024大稻埕煙火最終場是8月10日。（圖／NOWnews社群中心）
🟡2024大稻埕夏日節」最終場8/10表演卡司：

觀傳局表示，8月10日舞台活動自下午3時啟動，邀請民謠曲風的「嚴梵」、多次在StreetVoice平台拿下佳績的「林昱君」、網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump等共13組藝人，最終壓軸由亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦演出

▲表演卡司共13組，最終壓軸由亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦演出。（圖／翻攝大稻埕夏日節官網）
▲表演卡司共13組，最終壓軸由亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦演出。（圖／翻攝大稻埕夏日節官網）
🟡如何前往施放煙火處（大稻埕碼頭）：

📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。

📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門，離會場最近之捷運站。

📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。


🟡推薦觀賞點：

📍大稻埕碼頭3號、5號水門：最接近煙火之處，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但相對人潮最多。

📍北門廣場：捷運北門站步行需3分鐘，離捷運站最近。

📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）：捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大。

📍三重忠孝碼頭：捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處。距離施放點略遠，但可同時欣賞到對面大稻埕人潮、河景與煙火。旅遊作家許傑最推薦攝影愛好者到此處，煙火後方還有台北市為背景，視角與構圖都很優，拍起來會是最經典的。

▲三重忠孝碼頭與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優。（圖／許傑提供）
▲三重忠孝碼頭與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優。（圖／許傑提供）
🟡交通管制：
觀傳局說，為配合當日活動，將於8月10日晚間6時至10時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

📍水門及自行車管制
淡3號至淡5號水門車輛（含機車、自行車）8月10日自上午6時起只出不進，下午3時30分起至晚間11時，淡1-6號水門車輛禁止通行（含機車、自行車）。活動場域周邊YouBike2.0（大稻埕碼頭站、大稻埕公園、大同16號廣場、陳天來故居、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站），也自晚間5時起暫停營運。

📍行人管制
考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於8月10日晚間7時30分至9時管制行人通行（視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也有實施淨空管制措施，請民眾多加留意。

▲「2024大稻埕夏日節」壓軸場將於七夕8月10日登場，當天6點開始將有交通管制。（圖／北市觀傳局提供）
▲「2024大稻埕夏日節」壓軸場將於七夕8月10日登場，當天下午6點開始陸續將有各項交通管制措施。（圖／北市觀傳局提供）

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