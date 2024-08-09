大稻埕煙火最終場！七夕加長480秒　時間、交通與表演卡司一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍時間：8月10日
📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園
📍煙火施放時間：
8月10日(六)晚間20:00~20:08，共計480秒。
📍煙火施放內容：
配合七夕情人節晚間8點將施放480秒的「戀曲140」煙火秀，煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，並融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火。
🟡「2024大稻埕夏日節」最終場8/10表演卡司：
觀傳局表示，8月10日舞台活動自下午3時啟動，邀請民謠曲風的「嚴梵」、多次在StreetVoice平台拿下佳績的「林昱君」、網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump等共13組藝人，最終壓軸由亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦演出。
🟡如何前往施放煙火處（大稻埕碼頭）：
📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。
📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門，離會場最近之捷運站。
📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。
🟡推薦觀賞點：
📍大稻埕碼頭3號、5號水門：最接近煙火之處，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但相對人潮最多。
📍北門廣場：捷運北門站步行需3分鐘，離捷運站最近。
📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）：捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大。
📍三重忠孝碼頭：捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處。距離施放點略遠，但可同時欣賞到對面大稻埕人潮、河景與煙火。旅遊作家許傑最推薦攝影愛好者到此處，煙火後方還有台北市為背景，視角與構圖都很優，拍起來會是最經典的。
🟡交通管制：
觀傳局說，為配合當日活動，將於8月10日晚間6時至10時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。
📍水門及自行車管制
淡3號至淡5號水門車輛（含機車、自行車）8月10日自上午6時起只出不進，下午3時30分起至晚間11時，淡1-6號水門車輛禁止通行（含機車、自行車）。活動場域周邊YouBike2.0（大稻埕碼頭站、大稻埕公園、大同16號廣場、陳天來故居、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站），也自晚間5時起暫停營運。
📍行人管制
考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於8月10日晚間7時30分至9時管制行人通行（視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也有實施淨空管制措施，請民眾多加留意。