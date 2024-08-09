引領永續創業！勞動部高屏澎東分署推動微型創業永續課程

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郭耿華說，在微型創業永續課堂中，由微型創業者分享自身的創業理念與ESG作為，促使學員有感踏出減碳第一步，讓與會學員生具信心，致力永續創業，共同推波ESG浪潮。
郭耿華舉例說，有位原本從事空姐工作，因為健康因素毅然決然褪去空姐光環，返鄉高雄創立全蔬食友善餐廳，一圓開店的夢想，只是創業不到五年，就遇上新冠疫情停業三年，正當煩惱資金維運瓶頸，所幸透過網路搜尋認識微型創業鳳凰計畫，進而參與創業研習課程，習得經營店面的重要技能和商業思維，並透過顧問一對一諮詢輔導，優化貸款計畫書，致順利取得資金挹注。
郭耿華並說，創業的她，除了運用在升級硬體設備與用餐環境，也讓她在推展ESG永續經營目標上更為順暢，在餐廳提供無添加全食物純植物飲食、從餐點到店內風格設計，均遵循大自然和諧共存方式、也不斷透過粉絲專頁傳達氣候變遷相關知識，以及開辦相應工作坊等，表現出她對環境社會的關心與永續思維，但仍秉持做好小事，也能成就大事。
郭耿華指出，高屏澎東分署推動微型創業鳳凰計畫，除透過一系列創業研習課程、顧問諮詢輔導、協助貸款申請等免費服務，以提高民眾創業成功率外，還持續追蹤貸款資金後的情形，適時提供行銷支持與職能培訓等協助，達到永續創業。