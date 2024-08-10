想看肯爺還有機會！3.3萬張票被秒殺 今日加碼釋票準備開搶
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），將於8月25日和音樂夥伴Ty Dolla $ign一起在桃園體育場（桃園市立田徑場）開唱。8月1日3.3萬張門票一開賣，5分鐘內隨即售磬，在歌迷的呼聲之下，今（10）日下午1點將釋出更多門票，讓沒買到票而扼腕的粉絲也能一起狂歡，肯爺也預到，到時候演唱會上不只會帶來兩張冠軍新作《Vultures 1》與《Vultures 2》曲目，也會開賣演唱過去的精選經典曲目。
記者朱祖儀／綜合報導
肯爺與Ty Dolla $ign去年合組嘻哈超級團體「¥$」，並於今年2月起陸續於芝加哥、紐約、拉斯維加斯、米蘭、波隆那、巴黎、鳳凰城與舊金山等美國與歐洲城市，推出Listening event與Listening experience，帶領粉絲一同聆聽新作《Vultures I》。8月終於輪到亞洲的粉絲，8月23日他們會先到韓國開唱，8月25日則到台灣桃園體育場。
由於這次是肯爺首度到台灣開唱，因此8月1日門票一開賣，3.3萬張門票在5分鐘內就隨即售完，許多歌迷手速不夠快，沒有順利搶到票，為了讓更多粉絲可以進場感受肯爺的魅力，因此主辦單位特別和國外協調，希望可以再多釋出一些門票。果然這周就有好消息傳出，8日主辦單位宣布，向肯爺團隊積極爭取後，將再釋出更多票券於今日下午1點在KKTIX開搶。
據了解，這場演唱會也不同於一般的演唱會，「Vultures Listening Experience」是沉浸式的聆聽會表演，全場預計使用180組以上的音響，打造360度無死角的沉浸聽覺饗宴，且肯爺8月3日才發行新作《Vultures 2》，屆時不僅會演唱新作歌曲，肯爺也正在研究有哪些經典曲目可表演，甚至他期望這場演唱會可以變成「時尚派對」，因此邀請所有觀眾以肯爺的裝扮做角色扮演，或是發揮個人創意，做有態度的自己，參與者都可以將自己的造型上傳到指定社群官網，就有機會獲得相關獎金或獎品。