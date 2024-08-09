可爾姿號召500女教練串聯挺林郁婷 祭奪牌2元入會限時優惠
台灣運動健兒在奧運場上的傑出表現，令國人熱血沸騰。台灣最大女性連鎖健身房Curves可爾姿號召全台500名教練以拳擊姿勢拍照並Hashtag「#Curves挺所有美的樣子」，全力支持台灣拳擊手林郁婷，並呼籲全台民眾與可爾姿一起力挺。除此之外，即日起至8月14日，只要台灣選手獲得任一面獎牌，即於奪牌隔日推出限時優惠，祭出2元入會優惠，鼓勵所有女性加入運動行列。
記者陳美嘉／綜合報導
Curves可爾姿作為專屬女性健身房，從會員到教練皆為女性，並顛覆了傳統健身教練的形象，許多教練以中性、酷帥的外型為特色，受到會員的喜愛。Curves可爾姿執行長林宏遠表示，一直以來，Curves可爾姿致力於創造一個尊重且友善的環境，欣賞並支持每位夥伴的獨特風格，充分展現「女人幫女人」的精神，因此連續十五年來與勵馨基金會合作，持續為女性提供支持與幫助，讓更多女性在 Curves可爾姿的陪伴下，勇敢面對生活中的挑戰。此次林郁婷的表現，更向全世界展現了台灣女性的力量與美麗，也是Curves可爾姿讚賞與力挺的典範。
自8月8日起，Curves可爾姿發起社群串聯活動，號召全台500名教練以拳擊姿勢拍照上傳，傳遞「美由自己定義」的精神，除此之外，只要台灣選手奪牌，自奪牌隔日起限時3日，入會費只要2元（原價3,600元），凡於全台Curves可爾姿任一實體分店入會，即可享有優惠。詳情請洽全台各分店或造訪Curves可爾姿官網。