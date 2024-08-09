善盡企業社會責任！中鋼獲2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮

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王錫欽說，中鋼公司於去(112)年將產銷智能化委員會改制為數位轉型推動小組，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，在營運、生產及設備等3大領域，以及從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入AI技術，至今已完成325個AI專案，所創造的年效益接近新台幣16億元。
王錫欽並說，以中鋼軋鋼三廠自行開發的退火爐燃燒智慧監控系統為例，爐內燃燒器不僅設置自主研發之智慧型感測器，並可整合現場製程與程控電腦等資訊，將感測器蒐集的相關數據傳輸至物聯網平台進行燃燒效率分析，大幅提升退火爐運作效能，不但達到1年減省新台幣300萬元燃氣成本及減碳560噸之效益，並進一步取代傳統人工量測和記錄，提高工作效率及增進作業安全，因而在「工業、創新與基礎建設」類別中，榮獲金獎之殊榮。
王錫欽指出，面對近年來全球鋼市競爭態勢與2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的新願景，戮力推動高值化精緻鋼廠、發展綠能產業的經營雙主軸，全面展開低碳轉型、數位轉型、供應鏈轉型等三大轉型行動。
王錫欽並指出，展望未來，中鋼將在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局、公司治理等各面向持續精進優化，朝打造成為專、精、強的智慧型精緻鋼廠目標務實前進。