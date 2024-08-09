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善盡企業社會責任！中鋼獲2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮

▲中鋼公司獲2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司獲2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司獲台灣永續能源研究基金會2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮，8日在台北世貿一館舉辦2024 第3屆亞太永續博覽會開幕式及頒獎典禮中，由中鋼執行副總經理黃建智接受外交部政務次長田中光頒授台灣永續行動獎獎座，以資鼓勵。

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▲中鋼公司獲2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮，由執行副總經理黃建智(右)接受外交部政務次長田中光(左)頒授台灣永續行動獎獎座。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司獲2024台灣永續行動獎1金2銅之殊榮，由執行副總經理黃建智(右)接受外交部政務次長田中光(左)頒授台灣永續行動獎獎座。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司代理董事長王錫欽表示，近年來，中鋼公司推動各項ESG工作及永續行動成果備受肯定，今(113)年度提報台灣永續行動獎的3項參獎類別，全數獲獎，共取得1金2銅之殊榮。

王錫欽說，中鋼公司於去(112)年將產銷智能化委員會改制為數位轉型推動小組，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，在營運、生產及設備等3大領域，以及從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入AI技術，至今已完成325個AI專案，所創造的年效益接近新台幣16億元。

王錫欽並說，以中鋼軋鋼三廠自行開發的退火爐燃燒智慧監控系統為例，爐內燃燒器不僅設置自主研發之智慧型感測器，並可整合現場製程與程控電腦等資訊，將感測器蒐集的相關數據傳輸至物聯網平台進行燃燒效率分析，大幅提升退火爐運作效能，不但達到1年減省新台幣300萬元燃氣成本及減碳560噸之效益，並進一步取代傳統人工量測和記錄，提高工作效率及增進作業安全，因而在「工業、創新與基礎建設」類別中，榮獲金獎之殊榮。

王錫欽指出，面對近年來全球鋼市競爭態勢與2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的新願景，戮力推動高值化精緻鋼廠、發展綠能產業的經營雙主軸，全面展開低碳轉型、數位轉型、供應鏈轉型等三大轉型行動。

王錫欽並指出，展望未來，中鋼將在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局、公司治理等各面向持續精進優化，朝打造成為專、精、強的智慧型精緻鋼廠目標務實前進。

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