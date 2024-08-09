奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運舉重／郭婞淳奮戰奪銅！洪一中從頭看到尾：「她真的盡力了」

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，連洪一中都佩服。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，連洪一中都佩服。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洪總也懂奧運？巴黎奧運到尾聲，不少運動員的賽事到盡頭，台鋼雄鷹總教練洪一中是超級運動迷，每逢亞、奧運只要有轉播又有空，他一定會守候在電視機前為台灣選手加油，昨（8）日是父親節，加上台鋼沒比賽，「舉重女神」郭婞淳拿下銅牌的轉播，幾乎全台都在看，洪總說，「當然有看啊，我還從頭看到尾耶，她真的盡力了。」郭婞淳昨在巴黎奧運舉重女子59公斤級賽事，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤贏得一面銅牌，中國選手羅詩芳以抓舉107公斤、挺舉134公斤，總和241公斤贏得金牌，加拿大的Maude Charron以抓舉106公斤、挺舉130公斤，總和236公斤拿下銀牌。

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洪一中是超級運動迷　以前也熱愛桌球

洪總說，他是運動員出身，雖然對各項體育賽事規則和精髓不能算非常了解，但只要看轉播，一些「眉角」大多能看懂，他解析，昨天郭婞淳挺舉第一次試舉130公斤，看上去應該過關，只是不知道為什麼場邊亮起3個紅燈，可能是手肘彎曲被判失敗。

洪總認為，關鍵是只要郭婞淳挺舉第一次試舉130公斤成功，幾乎可以說是銀牌到手，而他第二次試舉假設是132公斤成功舉起，就能帶給中國選手（羅詩芳）壓力，或許還有機會拚金牌，所以第一次試舉失敗是關鍵。

洪總對巴黎奧運台灣選手的表現如數家珍，除了稱讚李孟遠在定射飛靶項目射下銅牌很不簡單，也透露有在關注女子拳擊好手林郁婷的表現，並為她叫屈，「她的四強賽土耳其對手實在沒風度，輸掉還比X的手勢，要嘛妳比賽前就抗議，不要輸了比賽又沒了風度。」

此外，林郁婷金牌戰是在台灣時間周日凌晨3點半，當天下午台鋼在大巨蛋還有球賽，洪總搖搖頭說，「實在太晚了，我老人家沒法度啦，只能早上排起來看重播，希望她加油。」

而洪總透露，自己過去也很多項目都挑戰，但是沒有打籃球「我太矮了」，不過因為美和、國訓等都有桌球，他都會玩玩，很認真在比賽跟訓練。

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲郭婞淳差點可以舉起130公斤，洪總也為她叫屈。（圖／中華奧會提供）

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