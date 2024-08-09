奧運舉重／郭婞淳奮戰奪銅！洪一中從頭看到尾：「她真的盡力了」

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洪總說，他是運動員出身，雖然對各項體育賽事規則和精髓不能算非常了解，但只要看轉播，一些「眉角」大多能看懂，他解析，昨天郭婞淳挺舉第一次試舉130公斤，看上去應該過關，只是不知道為什麼場邊亮起3個紅燈，可能是手肘彎曲被判失敗。
洪總認為，關鍵是只要郭婞淳挺舉第一次試舉130公斤成功，幾乎可以說是銀牌到手，而他第二次試舉假設是132公斤成功舉起，就能帶給中國選手（羅詩芳）壓力，或許還有機會拚金牌，所以第一次試舉失敗是關鍵。
洪總對巴黎奧運台灣選手的表現如數家珍，除了稱讚李孟遠在定射飛靶項目射下銅牌很不簡單，也透露有在關注女子拳擊好手林郁婷的表現，並為她叫屈，「她的四強賽土耳其對手實在沒風度，輸掉還比X的手勢，要嘛妳比賽前就抗議，不要輸了比賽又沒了風度。」
此外，林郁婷金牌戰是在台灣時間周日凌晨3點半，當天下午台鋼在大巨蛋還有球賽，洪總搖搖頭說，「實在太晚了，我老人家沒法度啦，只能早上排起來看重播，希望她加油。」
而洪總透露，自己過去也很多項目都挑戰，但是沒有打籃球「我太矮了」，不過因為美和、國訓等都有桌球，他都會玩玩，很認真在比賽跟訓練。
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