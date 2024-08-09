台灣永續行動獎頒獎 修平「文蛤智慧養殖」獲金銀雙獎

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修平科大深耕中部多年，秉持對社會人文關懷的理念，長期協助解決包含彰化埔鹽、田中、社頭、二水、伸港，以及雲林口湖等區域問題，積極運用院系優勢，持續推動產業與社區實踐服務及學習，並連結聯合國永續發展（SDGs）指標，透過人文關懷與科技導入，致力實踐環境、社會及經濟等層面的永續發展，逐漸成為肩負社會責任重擔的要角，豐碩成果令各界激賞。
修平科大多年來執行大學社會責任，績效斐然。自2020年起，獲得台灣企業永續銅獎；2021年《遠見雜誌》USR大學社會責任首獎；2021年、2022年TSAA台灣永續行動獎銅獎。本次榮獲2024年TSAA台灣永續行動獎金獎以及2024第八屆台北金鵰微電影展銀獎，足見該校推動大學社會責任及永續發展的具體成果深獲認同。修平科技大學獲獎之影片可在網路影音平台點閱觀賞。影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Ipq4LHq2m-8&t=241s
修平科大陳美菁校長表示，修平除了培育跨領域的優質人才外，也重視自身的大學社會責任，以具體行動落實社會影響力。學校將持續強化教學品質、推動產學合作、深耕在地並落實大學社會責任，以永續發展為願景，為台灣永續發展做出更多的貢獻。