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奧運射擊／李孟遠大巨蛋開球好震撼！還記得曾遇過彭政閔、林智勝

▲李孟遠首度在大巨蛋開球，他透露自己小時候也看棒球，最欣賞彭政閔、林智勝。（圖／吳政紘攝）
▲李孟遠首度在大巨蛋開球，他透露自己小時候也看棒球，最欣賞彭政閔、林智勝。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

李孟遠來了！2024年巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，今（9）日受邀擔任台鋼雄鷹開球嘉賓，生涯首度踏進大巨蛋，李孟遠表示，「射擊比賽沒這麼多觀眾，好震撼。」第一次來到棒球場，李孟遠就擔任開球嘉賓，並且臂力驚人，直接可以把球投到捕手手套中，李孟遠透露，「之前會跟父親在靶場傳接球，今天上場前只練投幾球就上，滿震撼，也是滿緊張，原本覺得很簡單，沒想到投手丘那麼遠。」而他15、16歲時就入選廣州亞運國手，當時看到彭政閔、林智勝等選手，讓他很開心。

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李孟遠對棒球不陌生　記得第一次看到恰恰

李孟遠第一次入選國手才15歲，隔年代表台灣出征廣州亞運，他表示：「以前對於棒球印象是彭政閔、林智勝，因為廣州亞運時曾經遇到兩人，當時我才16歲，覺得很興奮。」

李孟遠今天選擇穿上25號球衣，李孟遠表示，「25代表滿靶的分數，剛好自己生日也是25號，感謝台鋼雄鷹邀請，讓射擊運動能讓更多人認識，射擊比賽沒這麼多觀眾，來到大巨蛋可以刺激一下心臟。」

在奧運拿到銅牌後，李孟遠表示：「進入決賽就不管了，只想要每次都打好，告訴自己可以，決賽的張力很大，沒有辦法思考，用意志力去撐，表現已經超過想像，後來落淚是因為想說打到這樣還贏不了，告訴自己還要繼續練習，2028年洛杉磯奧運再戰。」

李孟遠提到，在台灣可以代表打定向飛靶，目前應該只有他一人，但希望未來有更多人超越他，投入射擊運動，當然也希望不管是射擊場等都可以再度「升級」，帶給台灣射擊團隊更多鼓勵。

▲李孟遠今天選擇穿上25號球衣，李孟遠表示，「25代表滿靶的分數，剛好自己生日也是25號，感謝台鋼雄鷹邀請，讓射擊運動能讓更多人認識，射擊比賽沒這麼多觀眾，來到大巨蛋可以刺激一下心臟。」（圖／吳政紘攝）
▲李孟遠今天選擇穿上25號球衣，李孟遠表示，「25代表滿靶的分數，剛好自己生日也是25號，感謝台鋼雄鷹邀請，讓射擊運動能讓更多人認識，射擊比賽沒這麼多觀眾，來到大巨蛋可以刺激一下心臟。」（圖／吳政紘攝）


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