「喊窮又不放過跟年輕人募款！」吳靜怡再揭柯文哲「政治煉金術」
政治評論員吳靜怡與網紅四叉貓近日在臉書發文揭露，民眾黨主席柯文哲將去年總統大選募款經費，透過多筆「授權」的方式轉入木可公關行銷有限公司，吳靜怡今（9）日臉書發文開酸「柯文哲與他同學的特殊性關係」，再質疑造勢與開票活動「為什麼需要分兩間公司報帳？」尼奧、時樂兩間公司看起來很像；吳靜怡更批，當初喊著藍白合，大概就是《政壇地面師》的手段，「讓幹掉民進黨政治口號成為政治投資項目的巨額煉金術」。
記者余祥／台北報導
吳靜怡指出，「樓上給你授權，樓下收授權金；樓上給你設計，樓下開發商品；樓上開記者會，樓下販售商品，樓上一直喊窮，樓下一直賺錢；左邊同學公司，右邊兒子公司，就像是農場會長出停車場一樣，不會被抓去關，所以沒有違法。」民眾黨要為「木可公關」這樣私人公司積極辯護的方式很簡單，發票、結案報告拿出來，事實勝於雄辯。
吳靜怡也質疑，前北捷董事長李文宗跟柯文哲關係匪淺，所以才有「木可公關」這樣的存在，這叫做高度的依存性和信賴關係，甚至還擔任柯文哲私人基金會董事長，所以柯文哲、李文宗，你們兩位好同學有沒有在非公務行程的時候見過威京小沈呢？
吳靜怡批，網軍一直吵說「木可公關」私人公司怎麼了嗎？他們的錢願意給，錯了嗎？錯，就是因為他遇到很多人超不爽的。「小草們，你們可以順便請教黃珊珊總幹事，關於財會的知識，新竹、台南、桃園、凱道、開票活動為什麼需要分兩間公司報帳的原因和目的是什麼？時樂和尼奧這兩間公司看來很相像呢！真是千萬有趣。」
吳靜怡說，選舉就是花錢，也是一些人賺錢的好機會，只是柯文哲是史上在投票前，不斷喊窮，最後一刻不放過跟年輕人募款的大人。