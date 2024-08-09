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奧運田徑／波札那「飛人」跑贏美國奪首金！狂人總統宣布全國放假

▲巴黎奧運男子200公尺決賽，波札那「飛人」Letsile Tebogo擊敗各國好手奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子200公尺決賽，波札那「飛人」Letsile Tebogo擊敗各國好手奪金。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運男子200公尺決賽，波札那「飛人」Letsile Tebogo擊敗各國好手奪金，賽後總統Mokgweetsi Masisi宣布全國放假半天，以紀念他贏得首枚 200 公尺奧運金牌。Mokgweetsi Masisi的常務秘書Emmah A. Peloetlete也公開聲明，「總統強調、承認Letsile Tebogo的表現和成就非常傑出，值得全國以最獨特、適當的方式停下來慶祝他，這將銘刻在國家的歷史上。」

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Letsile Tebogo表現優異　拿下國家首金

Letsile Tebogo以19秒46的成績贏得巴黎奧運男子200公尺短跑金牌，也是波札那奧運首金，同時締造了非洲紀錄。Letsile Tebogo是史上第二位在奧運男子200公尺短跑奪牌的非洲運動員，之前納米比亞的Frankie Fredericks曾在1992年巴塞隆納奧運和1996年亞特蘭大奧運奪得銀牌。

Mokgweetsi Masisi賽後稱讚Tebogo「創造歷史」，他的成就應該被刻在波札那的史冊上，並於8月9日下午宣布全國放假半天，以慶祝該國首位奧運金牌得主誕生。

Masisi被認為是「狂人」他曾認為，保育工作導致大象數量激增，狩獵是控制大象數量的重要手段，想要送「2萬頭」大象給德國，由於波札那於2014年禁止戰利品狩獵，但在當地社區的壓力下於2019年取消限制。

▲巴黎奧運男子200公尺決賽，波札那「飛人」Letsile Tebogo擊敗各國好手奪金，賽後總統Mokgweetsi Masisi宣布全國放假半天，以紀念他贏得首枚 200 公尺奧運金牌。Mokgweetsi Masisi的常務秘書Emmah A. Peloetlete也公開聲明，「總統強調、承認Letsile Tebogo的表現和成就非常傑出，值得全國以最獨特、適當的方式停下來慶祝他，這將銘刻在國家的歷史上。」（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子200公尺決賽，波札那「飛人」Letsile Tebogo擊敗各國好手奪金，賽後總統Mokgweetsi Masisi宣布全國放假半天，以紀念他贏得首枚 200 公尺奧運金牌。Mokgweetsi Masisi的常務秘書Emmah A. Peloetlete也公開聲明，「總統強調、承認Letsile Tebogo的表現和成就非常傑出，值得全國以最獨特、適當的方式停下來慶祝他，這將銘刻在國家的歷史上。」（圖／美聯社／達志影像）

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