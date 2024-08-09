陳怡叡才爆熱戀千億小開！深夜不藏了曝「好消息」　時間點在月底

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陳怡叡近日被爆料和身價1400億鞋業富二代Steven熱戀，還被目擊和男方一起前往南港豪宅社區，雖然事後經紀人否認戀情，不過她今天上傳多張看起來像是「男友視角」的火辣出遊照，看到她上半身穿著比基尼，外面則套上深V針織小背心和外罩，她超深的事業線以及豐滿的上圍若隱若現，她還小露一截小蠻腰，讓人看了大噴鼻血。
不少網友大讚，「除了美還是美」、「又辣又美，開心最重要」、「妳的笑容可愛」、「怡叡好漂亮」、「有夠辣，身材又好」，但也有人猜測她是和男友出去玩，紛紛留言虧說「富商男友幫拍的」、「男友是小開？ 恭喜呀」、「是富商男友耶。」另外，陳怡叡還在IG發出一則限時動態，表示「晚點…我有好消息要跟大家分享了！」吊足所有粉絲胃口，不知道究竟是工作還是感情上面的好消息。
稍早陳怡叡在IG公布答案，直說「不藏了！曾經說有好消息一定會跟大家說，好消息來了！」原來是她要發行首張個人EP《Catch Yu》，還要在8月31日舉辦新歌粉絲同樂會，入場券限量300張，現場除了可以看到她的精采表演，還有互動小遊戲及合照機會等，8月10日到8月16日開放預購，「謝謝一路有你們支持我，我終於一步一步的走向夢想中的舞台，8/31那天來想與你相約，一起享受這夢幻的一刻，不見不散。」