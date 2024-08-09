烏軍攻入庫斯克第四天　俄羅斯增派火力應對

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過去幾個月，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部逐步推進戰線，但烏克蘭軍隊6日突破俄羅斯邊境，發動突襲，令俄羅斯軍方措手不及。
俄羅斯軍方和政治人物稱這是烏克蘭的「入侵」，而此際距俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵戰爭已近兩年半。
俄羅斯參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)在2天前向總統蒲亭(Vladimir Putin)報告說，已經阻止了這項攻勢，但俄羅斯國防部表示，俄軍仍在「持續擊退烏克蘭武裝部隊對俄羅斯聯邦領土的入侵企圖」。
國際傳真社(Interfax)引述俄羅斯國防部報導，莫斯科正向庫斯克地區調派配備有「格勒式」多管火箭系統(Grad multiple-launch rocket )、火砲和坦克的增援部隊。
烏克蘭軍方對這次進攻行動保持沉默，儘管總統烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)8日稱讚烏克蘭軍隊，有能力「出其不意地」取得成果。他沒有明確提及庫斯克。
國際戰略研究所(IISS)地面戰分析師貝里(Ben Barry)表示，雖然基輔更廣泛的戰略目標尚不明確，但這次行動已暴露了俄羅斯的弱點。
他在接受電話採訪時表示：「他們顯然達到了一定程度的驚訝程度，這表明俄羅斯的情報、監視和偵察能力不足。」
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