張肇元跑壘被判妨礙守備？洪一中痛批：中華職棒裁判最沒作為時期

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台鋼7局打開大局，一口氣打下5分逆轉戰局，藍寅倫敲出中外野安打，送回王柏融，吳念庭上三壘，形成一、三壘有人局面。不過張肇元敲出三壘滾地球，沒想到三壘手許基宏傳球打到他身上，因為之前總教練會議有提出，跑者不能跑在線內，所以張肇元被判出局，原本一、三壘跑者都回來，卻因此不算分。張肇元被判妨礙守備，但洪總認為「這不合理。」
洪一中賽後說：「我在職棒三十年了，沒看過這麼離譜的判決，全部都是「裡面」（小房間）說了算，這樣裁判就沒有作為了，沒有肩膀，沒有責任了嗎。」
洪一中當下有詢問主審紀華文，他也說是由「技術委員」所認定是否有「違規」，但是洪總認為，不能都由「他們說了算」，裁判也要擔起責任，不然「都給他們判就好了，這要四個裁判幹嘛，請兩個就好了呀。」
洪總解釋，當下的確，張肇元的腳有一腳在裡面，依照之前的決議，的確是出局，但這部分不合理，因為裁判都不要擔責任，那裁判就不用作為了，「只剩下好壞球」判決，這樣不太對。他補充，「全世界我看美國、日本裁判這麼多，沒有在說因為是裡面決定，那這樣裁判就真的不用這麼多。」
事實上，今年因為跑在一壘線內，卻因為被判出局，得分不算的例子變多了，但都是經由重播輔助判決而認定，因此，洪總才會認為，裁判已經失去功能，只交給技術委員判定，這部分需要日後總教練會議再討論。
而中職賽務部之前曾回應，「技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(A) 擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。」因此，也適用其他案例。