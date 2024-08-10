獨家／臧芮萱七夕雙喜臨門！老公背景曝光「飄移性別趴」超狂

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臧芮萱和大4歲YouTuber廖怡塵交往近5年，廖怡塵經營的頻道「全民試車手」有50萬訂閱，廖怡塵更參與過台灣的飄移賽事，同時擁有FIA（國際汽車聯盟）認證的賽車手執照。
他們在6月6日登記結婚，在七夕這天同步宣布懷孕喜訊，日前在台中舉辦「飄移性別趴」，完全是廖怡塵的發想，光是想像，他就已經知道該怎麼執行，而且絕對會是特別的回憶，但沒想到臧芮萱會馬上答應，廖怡塵說：「她還表現出極高的興趣！太讓我訝異了，因為這絕對不會像在網美咖啡店舉辦性別Party一樣輕鬆、唯美，反而是一件吃力不討好，而且非常辛苦的一件事情。」
這次的性別派對也讓他們花了很多腦力、精力跟財力，廖怡塵提及：「因為最終報名想要到場共襄盛舉的朋友總共有80幾位，有大有小攜家帶眷的，我們非常擔心大家玩得不夠盡興，所以在籌備期間我們每天都在燒腦、設計遊戲、企劃流程等等...當然這過程當中我們遇到了非常多的困難，例如飄移性別Party的主角之一，紅、藍輪胎，這是最終呈現是男是女的關鍵道具！這種胎有個響亮的名字，叫做Color Smoke Tires，由於是純粹表演性質胎，所以並不是很好找，尤其是在臺灣！最令我們頭痛的就是藍色輪胎，找遍世界各地就是找不到，最終在異想不到的地方居然被我們發現，那就是遠在歐洲的立陶宛！雖然輪胎加運費開價驚人，進口關稅也嚇人，但我們最後還是有驚無險的把兩條藍色輪胎運回台灣，順利舉辦了這次的寶寶性別Party，這樣的成就感真是難以形容！」兩顆輪胎就要價2萬5千元台幣。
對於老公的瘋狂，臧芮萱完全支持：「我聽完就覺得超棒！好適合我們兩個，我們總是喜歡與眾不同的做法。」
個性互補給空間 臧芮萱誇老公「鬼點子多」
性別派對上也公布臧芮萱肚子裡的是男寶寶，對此，臧芮萱說本來很希望第一胎是女生，但很常看到網路上有父子一起玩車的影片，也覺得格外有趣：「性別揭曉後是男寶寶，其實心裡覺得我想要的帥氣玩車家庭好像可以實現了。」廖怡塵則沒有預設，無論男孩女孩，都會尊重他們對未來的選擇。
交往快5年，兩人在生活上可以說是相當有默契，遇到需要解決的事情，會理性溝通、討論，臧芮萱認為和老公非常互補：「如果我的主意太爛，我也會聽老公的建議，因為其實怡塵的鬼點子比較多比較有趣，但在生活上或家裡，怡塵給我很大的空間讓我做我想做的事，我需要他的時候他一定二話不說的幫我。」
廖怡塵則笑說：「每個人擅長的領域的不一樣，當問題發生就要會討論出誰有最佳解決方案、或是誰較有該方面的能力，誰有理、誰的解決方案更好，那就聽誰的！這樣彼此尊重合作的關係，反而讓我們感情非常好而且關關難過關關過！」
目前懷孕快5個月，臧芮萱認為自己算幸運，除了胃口不太好之外，沒有什麼不舒服的地方，目前只胖了2公斤，不過她一方面擔心變太胖，一方面又擔心寶寶營養不夠，每天都會吃足夠的營養品，老公下班後也會帶她去吃想吃的美食，意外增進了夫妻感情，臧芮萱說：「我們真的太忙了，在一起那麼多年，從來沒有像這幾個月每天都有時間可以一起坐下來好好吃飯。」
兩人都非常期待寶寶出生，一想到兒子，廖怡塵興奮說：「做個可以稱兄道弟的父子是我的最大心願！」臧芮萱則希望兒子可以跟老公一樣，當個帥帥的賽車手。