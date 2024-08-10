國小籃球夏季聯賽／桃園忠貞3戰皆告捷 ！金門中正跨海獲寶貴經驗

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賽後桃園忠貞國小總教練江小梅表示，比賽前半段靠著9號簡羽宸在籃下的高位卡得好，才能讓控球後衛任怡樺頻頻開後門得逞。桃園忠貞男生隊在六男甲組的比賽內容令總教練江小梅相當滿意，進攻如行雲流水般順暢、防守也相當積極，因此在第二節早早就拉開差距，以40 : 14擊敗在地對手塗城國小。
江小梅教練強調，這批球員平均個子不高，從去年12月練到現在剛好藉由這次盃賽來驗收成果，主要備戰明年的全國賽，目前進度看來相當不錯。
中正國小遠從金門而來 女長人陳采緹發揮可期
遠從外島金門跨海來台的中正國小，對於這屆賽事移師到台中感到相當新鮮，全隊也是首次到台中，總教練顏良諺表示，由於外島籃球資源在軟硬體上普遍缺乏，比賽經驗及球隊也不多，所以每次都趁有經費補助條件下才能來台。
顏良諺告訴球員不要管勝負，每次來台的經驗都很寶貴，多看看好的球隊比賽內容，尤其這次在台中能與更多以往未曾交手的學校交流，也非常感謝國小體總今年用心的安排。雖然首戰在對手力行國小開賽整場壓迫防守下每節都拿不超過5分，最終以15 : 58遭對手輾壓，不過全隊仍開心享受過程。
台北市麗山國小的唯一的女長人陳采緹，因為是全隊最高所以經常被教練指派去防守對方中鋒，即便身體強度居於劣勢仍積極卡位要球在低位單打，教練說她剛開始會怕而不敢碰撞，但久了之後便很習慣這樣的球風，甚至有時還會切入單吃男生得手。
本屆賽事對戰內容精彩可期，全程免費入場，敬請各位球迷朋友一同共襄盛舉。相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁以及官網查詢。今（9）日在以下六個場地仍有精彩賽賽事：大智國小、大同國小、進德國小、育英國中、社口國小、大雅國小請球迷朋友蒞臨觀賽並給予認真拚戰的小朋友加油打氣。