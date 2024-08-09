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羅時豐突宣布「78萬YT頻道影片」全下架！背後原因曝光　粉絲看傻

▲羅時豐近來經營YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」相當成功，吸引超過78萬人訂閱，不料卻突然宣布因為要轉換管理團隊，所以影片將全面下架，讓粉絲超錯愕。（圖 / 羅時豐臉書）
▲羅時豐近來經營YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」相當成功，吸引超過78萬人訂閱，不料卻突然宣布因為要轉換管理團隊，所以影片將全面下架，讓粉絲超錯愕。（圖 / 羅時豐臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

56歲金曲歌王羅時豐近來除了歌唱事業，同時靠著經營YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」轉型成功，吸引78.6萬人訂閱，還因此有了「國民姑丈」的封號。不料今（9）日稍早羅時豐團隊卻突然發出聲明，表示「羅時豐D.L 不務正YA」的所有社群平台將轉換管理團隊，因此影片將全面下架，僅剩YouTube頻道「大牛比較懶」持續正常運作。許多粉絲看了超級傻眼，表示「怎麼了？」、「太突然了吧！」

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轉換管理團隊　YT頻道影片全下架

羅時豐團隊稍早在「羅時豐DL.不務正Ya 」的臉書粉專、IG、YouTube頻道等平台發出聲明，表示因為要轉換管理團隊，但官方YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、TikTok等平台的影音、肖像授權同意書屬於不務正業娛樂有限公司，礙於法規不得轉讓使用，因此將在8月11日13時把過去的影片全面下架。

羅時豐團隊表示，在影片下架之前，曾拍攝過的素人嘉賓、商家都可以將影音及圖文留存紀念，不過不得再上傳到網路平台或進行任何商業行動。聲明中也提到，他們另一YouTube頻道「大牛比較懶」仍會正常運作，羅時豐也會不時出現在該頻道，敬請粉絲期待。

▲羅時豐團隊發聲明表示，因為要轉換管理團隊，所以要把過去的影片全面下架。（圖／羅時豐DL.不務正Ya臉書）
▲羅時豐團隊發聲明表示，因為要轉換管理團隊，所以要把過去的影片全面下架。（圖／羅時豐DL.不務正Ya臉書）
不過由於這篇聲明稿來得太過突然，許多粉絲在留言處狂打問號，且錯愕表示「發生什麼事」、「蛤？」、「把頻道賣掉了？」、「所以頻道影片未來無法繼續回味了嗎」、「難怪最近都沒有上影片…好可惜」、「所以要改訂閱另一個頻道？」而目前暫時未取得羅時豐團隊的回應。

4月宣布上片步調放慢　如今突發聲明下架影片

其實羅時豐團隊曾在今年4月宣布，頻道上片步調將放慢，且道歉表示「我們已經沒片子可以上了」，羅時豐還被吐槽是因為「接太多商演」。不過當時羅時豐解釋，不是停更或休更，只是他們團隊製作了動畫，總共20集，將慢慢播放5個月，也強調台灣還有很多主題可以拍片，未來會繼續努力。不料才過了4個月，卻無預警宣布頻道將轉換團隊，也難怪許多粉絲如此震驚。

▲羅時豐4月才說要放慢上片速度，今日突然發出聲明表示YouTube頻道影片全下架。（圖／羅時豐D.L 不務正YA YouTube）
▲羅時豐4月才說要放慢上片速度，今日突然發出聲明表示YouTube頻道影片全下架。（圖／羅時豐D.L 不務正YA YouTube）

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