羅時豐突宣布「78萬YT頻道影片」全下架！背後原因曝光　粉絲看傻

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羅時豐團隊稍早在「羅時豐DL.不務正Ya 」的臉書粉專、IG、YouTube頻道等平台發出聲明，表示因為要轉換管理團隊，但官方YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、TikTok等平台的影音、肖像授權同意書屬於不務正業娛樂有限公司，礙於法規不得轉讓使用，因此將在8月11日13時把過去的影片全面下架。
羅時豐團隊表示，在影片下架之前，曾拍攝過的素人嘉賓、商家都可以將影音及圖文留存紀念，不過不得再上傳到網路平台或進行任何商業行動。聲明中也提到，他們另一YouTube頻道「大牛比較懶」仍會正常運作，羅時豐也會不時出現在該頻道，敬請粉絲期待。
不過由於這篇聲明稿來得太過突然，許多粉絲在留言處狂打問號，且錯愕表示「發生什麼事」、「蛤？」、「把頻道賣掉了？」、「所以頻道影片未來無法繼續回味了嗎」、「難怪最近都沒有上影片…好可惜」、「所以要改訂閱另一個頻道？」而目前暫時未取得羅時豐團隊的回應。
4月宣布上片步調放慢 如今突發聲明下架影片
其實羅時豐團隊曾在今年4月宣布，頻道上片步調將放慢，且道歉表示「我們已經沒片子可以上了」，羅時豐還被吐槽是因為「接太多商演」。不過當時羅時豐解釋，不是停更或休更，只是他們團隊製作了動畫，總共20集，將慢慢播放5個月，也強調台灣還有很多主題可以拍片，未來會繼續努力。不料才過了4個月，卻無預警宣布頻道將轉換團隊，也難怪許多粉絲如此震驚。