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華爾街觀望氣氛仍濃厚！美股早盤主要指數漲跌互見　平盤拉鋸

▲受到最新勞動力市場數據回暖激勵，美國股市8日強勁反彈，不過9日美股開盤後，各主要指數呈現平盤拉鋸，市場觀望氣氛仍濃厚，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌48.66點、約0.12％；標普500指數上漲4.23點、約0.079％。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到最新勞動力市場數據回暖激勵，美國股市8日強勁反彈，不過9日美股開盤後，各主要指數呈現平盤拉鋸，市場觀望氣氛仍濃厚，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌48.66點、約0.12％；標普500指數上漲4.23點、約0.079％。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

受到最新勞動力市場數據回暖激勵，美國股市8日強勁反彈，不過9日美股開盤後，各主要指數呈現平盤拉鋸，市場觀望氣氛仍濃厚，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌48.66點、約0.12％；標普500指數上漲4.23點、約0.079％；那斯達克指數上漲3.93點、約0.024％；費城半導體指數下跌40.86點、約0.86％。

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根據《CNBC》報導，最新勞動力市場數據緩解了投資人對美國經濟狀況的擔憂，不過在上演強勁反彈的一天之後，投資人對於市場前景走向仍顯得舉棋不定，觀望氣氛濃厚，各主要指數的變動幅度在早盤均不大，平盤震盪拉鋸。

分析師亞當（Adam Turnquist）表示，今年上半年投資者看待壞消息的態度是認為有助於促使聯準會降息，市場情緒普遍處於樂觀。但近期情況改變，市場情緒現在更像是需要看到持續的好消息傳來，需要有明確的題材，才能推動股市走高。

瑞銀表示，在一段時間內，由於受到日圓套利交易平倉和地緣政治緊張局勢升級影響，市場波動性可能會居高不下，但投資人也不應對市場的波動反應過度。瑞銀財富管理副總裁傑克森（Christopher Jackson）表示，總的來說，通膨正在下降，經濟雖放緩但並未衰退，「我們仍處於經濟成長階段，只是速度沒有那麼快」。

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