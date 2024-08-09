為少年族群大膽發聲　高雄少年隊少輔會辦培力體驗營

為增進少年表意權與鼓勵少年針對公共事務闡述想法、表達意見，高市少年警察隊及少年輔導委員會針對12至18歲之青少年，持續招募儲備少年代表，訓練少年資訊理解、邏輯思考判斷與溝通表達能力。培訓課程為期3個月，於今（9）日辦理共識體驗營活動帶領少年自我探索、學習反思並擬聚團隊合作向心力，達成為少年族群發聲之共識。
記者郭凱杰／高雄報導
這次共識體驗營邀請社團法人台灣愛克曼兒童及青少年體驗學習協會創會理事長徐仲欣老師特別設計以低、高空冒險體驗教育課程為主軸，培養少年正向樂觀、合作開放的態度，激發其爭取權益的勇氣!參與的儲備少年代表對於共識體驗營感到新鮮與期待，都卯足全力熱情投入。
參與體驗的少年表示，少年代表聽起來蠻酷的，很期待受完訓後能順利當選少年代表，想到市政府開會就很令人興奮!一個人做事遇到挫折很容易放棄，一群人則會透過團隊鼓勵及合作思考，加速了成功機率，即使失敗了，也能坦然面對。體驗教育讓他有機會更認識自己，相信自己，並思考自己在團隊中還能再做些什麼。
少年們在活動過程中開始學會思考與反省，另也增進了問題解決能力，並認識自我，最重要的是學習到達成團隊共識，發揮合作精神、結交到一群好朋友。共識營結束後少年隊、少輔會持續為少年們規劃一系列精彩實用課程、參訪交流活動及市府會議見習，為高雄市培育優質、樂於參與公共事務的少年代表。