DJB電信 x 台鋼雄鷹主題日！大巨蛋湧進12227名球迷共襄盛舉

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DJB 電信近年來致力於支持台灣運動發展，從籃球到棒球，從青少年培訓到國家級賽事，無不傾注心力，前後贊助了 P. LEAGUE+、U12、U15 小朋友籃球訓練營以及今年的巴黎奧運國家選手團隊，並規劃贊助明年度「就是棒社區棒球聯盟」小球員海外交流的出國上網卡，讓他們能無後顧之憂地專注在交流賽事上。
DJB 電信對於基層體育的投入，不僅僅是提供物質上的支持，更是一種對運動精神的鼓勵與肯定，希望透過實際行動在運動產業紮根，培育更多優秀的運動人才。
DJB 電信對運動的支持也擴及運動相關從業人員，近期也與多位職棒啦啦隊女孩合作，如台鋼雄鷹的一粒、安芝儇，樂天女孩 - 巫苡萱、Yuri 、禹菡、凱伊，Fubon Angels - 秀秀子、檸檬…等。
藉由與人氣啦啦隊的合作，DJB 電信成功將品牌形象與年輕族群連結，擴大品牌影響力。DJB 電信蘇昱豪董事長表示 : 「運動不僅能強身健體，更能凝聚人心。未來只要運動員代表國家出國比賽，DJB 電信將全力支持贊助出國上網卡。我們希望透過贊助，讓更多的運動員能有機會站上國際舞台，為國爭光。」這不僅是一個企業的承諾，更彰顯 DJB 電信對國家榮譽的重視。
DJB 電信將為台灣棒球打造最狂棒球盛宴！
DJB 電信成立於 2017 年，始終以提供最優質的海外上網服務為目標，業務範圍涵蓋全球各地，憑藉全球各大電信商指定合作對象優勢，迅速成長為全台市佔率第一的出國上網卡品牌，服務範圍遍及亞洲、歐洲、美洲及大洋洲多國。
近年來更積極拓展業務版圖，成功將商業模式擴展到旅遊業與娛樂業，從提供海外上網服務擴展到舉辦文娛活動、助力粉絲海外追星。DJB 電信透過多元化經營模式，成功打造一個完整的生態圈，滿足了消費者對於旅遊和娛樂的多元需求。
未來 DJB 電信也將持續整合企業資源支持棒球，目前也正積極邀請韓流頂級明星來台為球賽站台演出，為觀眾帶來多元化的視聽享受，透過創新行銷方式吸引更多年輕人關注棒球。
DJB 電信的目標不僅是讓球迷享受比賽，更希望結合棒球與韓流文化的跨界合作，創造全新的觀賽體驗，讓棒球運動更具吸引力，全面提升台灣文化軟實力。