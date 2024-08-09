不敵少子女化 教育部核定大漢技術學院114學年度停辦：難續辦學
不敵少子女化浪潮！教育部今（9）日核定大漢學校財團法人所設大漢技術學院，113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦，屆時全校23名專任教師，除了依法申領給付，也將得到優於《私立高級中等以上學校退場條例》規定的資遣優退慰助金，而且學校法人承諾，補助學校停辦前轉學的99名學生，每人每學期新台幣1萬5000元。
記者林則澄／台北報導
教育部表示，大漢學校財團法人由於少子女化浪潮招生情況不佳，難以持續辦學，經評估後依照《私立學校法》規定擬具學校停辦計畫，今年6月5日校務會議報告，並經第14屆第9次董事會議審議通過後函報教育部，而該校停辦計畫，亦經教育部徵詢「私立學校諮詢會」意見後提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議通過，核定113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦。
教育部提到，為了維護學生就學權益，大漢技術學院113學年度正常運作，目前在學學生數約為279人，114學年度停辦前的學生人數預計約99人，學校法人承諾學校停辦前轉學的學生，補助每人每學期新台幣1萬5000元，補貼至應屆畢業前的交通、住宿等費用。
至於教職員工權益，教育部指出，大漢技術學院全校23名專任教師，安置規劃除了依法申領教職員工公保養老給付、勞保養老給付、私校退撫儲金（退休金或資遣費）、勞工退休金，給予優於《私立高級中等以上學校退場條例》規定的遣優退慰助金。
另一方面，教育部也已建置大專教師人才網提供職缺查詢，並且推動人力躍升培訓與媒合計畫，提供資遣與離退的教職員工轉職管道協助轉職，協助學校完成退場。
教育部表示，少子女化不可逆的浪潮之下，大漢學校財團法人考量學校營運狀況，自行申請停辦。教育部也將督導大漢學校財團法人依照停辦計畫與相關規定辦理並且確實執行，另就停辦計畫所做的承諾事項，亦將作為後續審查、核定改辦計畫的依據。