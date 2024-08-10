奧運／熬夜挺林郁婷！拳擊金牌戰時間03:30 免費直播線上看點此
周六晚上不能睡，一起力挺「台灣女兒」林郁婷打金牌戰！國際拳總（IBA）、《哈利波特》作者JK羅琳不斷炒作性別爭議，讓林郁婷無端受到網路霸凌與各界非議，不少台灣人為她感到心疼，但林郁婷扛住壓力一路打進金牌戰，最關鍵的一役就在8月11日（周日）凌晨3時30分開打，《NOWnews》整理林郁婷金牌戰時間、賽程，以及電視頻道、網路線上免費直播哪裡看，全民一起為林郁婷集氣！
記者黃韻文／綜合報導
台灣拳后林郁婷飽受國際拳總、JK羅琳惡意攻擊，無端捲入性別爭議，日前在4強戰擊敗土耳其對手卡拉曼時，輸不起的卡拉曼賽後比出「X」手勢暗諷林郁婷，不僅國人群情激憤，連土耳其出生的吳鳳也特地拍片，用母語土耳其語強調「她是女生」。
承受巨大壓力的林郁婷，靠著實力打進巴黎奧運金牌戰，在台灣時間8月11日凌晨3時30分，對上波蘭選手茱莉亞·塞琳梅塔 （Julia Szeremeta），奮力為台灣再拚搏一面金牌！
🟡林郁婷金牌戰時間
「拳擊女子57公斤級」在台灣時間8月11日（周日）凌晨3時30分，直播頻道：愛爾達體育1台、華視、公視主頻、Hami奧運熱播台（免費觀看）。
🟡林郁婷金牌戰免費直播線上看
◼️Hami Video：Hami熱播台（點此去）免費觀看金牌戰（需註冊登入、有廣告）
◼️愛爾達體育1台（需付費）
03:25 奧運 林郁婷 拳擊 女57/75/男57/92以上公斤級金牌戰 8/11 LIVE
🟡林郁婷金牌戰電視節目表
◼️公視主頻（CH13）
03:25 【2024巴黎奧運 拳擊 女子57公斤級 金牌戰 林郁婷】 2024巴黎奧運
◼️華視
03:00 2024 巴黎奧運看華視（林郁婷預計03:30-03:47出賽）
◼️中華電信MOD愛爾達頻道．體育1台（CH200）
03:25 奧運 林郁婷 拳擊 女57/75/男57/92以上公斤級金牌戰 8/11 LIVE