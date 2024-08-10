奧運現場／巴黎成為郭婞淳的伸展台！登冠軍公園讓世界看到台灣

台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，連續三屆都在五環殿堂進帳獎牌。昨(9)日郭婞淳也受邀來到奧運「冠軍公園」（Champions Park）走秀，並帶著中華隊會旗，接受現場巴黎民眾的歡呼，現場氣氛非常嗨。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆巴黎奧運特別把位於艾菲爾鐵塔下的投卡德侯花園(Gardens of the Trocadero)，打造成「冠軍公園」，只要奪牌的選手，都能登上此舞台，而郭婞淳也是台灣第一位登上此舞台的人。今預計還有「無情戰隊」拳擊吳詩儀和陳念琴也會在此登場。▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)▲榮耀!台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)更多「2024巴黎奧運」相關新聞。我在巴黎奧運／郭婞淳一念之差損失200萬 永遠是我最初認識的她解析郭婞淳神策略拚金保銅 哥國選手硬尬超慘！從奪牌變最後一名台灣獎牌庫崩壞！羅嘉翎帶傷敗 跆拳道只打一場收工寫最慘紀錄 奧運賽程8月9-10日、轉播資訊懶人包 台灣奪牌希望還有她將出賽