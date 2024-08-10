奧運桌球／馬龍領軍超猛！中國隊直落三驚險擊退瑞典金牌5連霸

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世界排名第7的瑞典前兩輪先後以直落三擊敗丹麥及上屆東京奧運銀牌德國隊，4強戰一度以0:2落後，最後以3:2逆轉「怪物少年」張本智和領軍的日本隊，成為本屆奧運最大黑馬。
第一點馬龍/王楚欽首局在7:2領先下被打出一波9:1的反擊，8:11遭逆轉，但他們很快就找到節奏，以11:4、11:3連追2局，瑞典組合也打得激烈，11:6拿下第4局扳平戰局，關鍵第5局，馬龍/王楚欽仍以11:7拿到勝利。
第二點世界排名第2的樊振東延續男單金牌的好手感，最終以10:12、11:8、11:9、11:13、11:5擊敗世界排名第10的「六角戰士」莫雷加德，寫下對戰5連勝，幫助中國隊2:0聽牌。
第三點世界排名第一的王楚欽出擊，對上世界排名61的Kristian Karlsson，王楚欽前兩局以11:9、11:5拿下，第3局也取得10:9聽牌，沒想到Karlsson化解1個金牌點後，12:10、12:10又連追2局，再度將中國隊逼進第5局。
關鍵時刻，王楚欽展現球王實力以11:2搶下，幫助中國隊完成衛冕。馬龍也勇奪生涯第4面奧運男團金牌及第6面奧運金牌，順利在奧運生涯完美落幕。
王楚欽因為之前球拍被踩斷，讓他在男單部分吃到苦頭，最後被爆冷落敗，但他逐漸習慣新球拍後，也越打越順手。
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