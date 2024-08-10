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奧運桌球／馬龍領軍超猛！中國隊直落三驚險擊退瑞典金牌5連霸

▲中國桌球隊馬龍（右）和王楚欽（左）在本屆奧運男團賽事搭檔雙打，拿下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國桌球隊馬龍（右）和王楚欽（左）在本屆奧運男團賽事搭檔雙打，拿下金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運男子桌球團體賽，中國隊在金牌戰遭遇瑞典隊的頑強抵抗，3點都鏖戰5局才驚險脫困，歷經2個半小時激戰後有驚無險完成5連霸，獲得銀牌的瑞典則收穫隊史首面奧運團體賽獎牌。中國隊金牌戰由雙打世界排名第一的馬龍/王楚欽打頭陣，對上世界排名第6的Kristian Karlsson/Anton Källberg，兩組人馬今年在沙烏地大滿貫賽4強戰曾交手，當時馬王兩人以直落三獲勝。結果金牌戰中國隊火力全開，以3：0獲勝，順利拿到金牌5連霸。馬龍成為史上第一位奧運六金的中國男子選手。

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中國隊反擊能力強　瑞典已創下紀錄

世界排名第7的瑞典前兩輪先後以直落三擊敗丹麥及上屆東京奧運銀牌德國隊，4強戰一度以0:2落後，最後以3:2逆轉「怪物少年」張本智和領軍的日本隊，成為本屆奧運最大黑馬。

第一點馬龍/王楚欽首局在7:2領先下被打出一波9:1的反擊，8:11遭逆轉，但他們很快就找到節奏，以11:4、11:3連追2局，瑞典組合也打得激烈，11:6拿下第4局扳平戰局，關鍵第5局，馬龍/王楚欽仍以11:7拿到勝利。

第二點世界排名第2的樊振東延續男單金牌的好手感，最終以10:12、11:8、11:9、11:13、11:5擊敗世界排名第10的「六角戰士」莫雷加德，寫下對戰5連勝，幫助中國隊2:0聽牌。

第三點世界排名第一的王楚欽出擊，對上世界排名61的Kristian Karlsson，王楚欽前兩局以11:9、11:5拿下，第3局也取得10:9聽牌，沒想到Karlsson化解1個金牌點後，12:10、12:10又連追2局，再度將中國隊逼進第5局。

關鍵時刻，王楚欽展現球王實力以11:2搶下，幫助中國隊完成衛冕。馬龍也勇奪生涯第4面奧運男團金牌及第6面奧運金牌，順利在奧運生涯完美落幕。

王楚欽因為之前球拍被踩斷，讓他在男單部分吃到苦頭，最後被爆冷落敗，但他逐漸習慣新球拍後，也越打越順手。

▲中國球王王楚欽被視為是奪下桌球男單金牌的熱門人選之一，但昨日他碰上來自瑞典的好手莫雷加德（Truls Moregardh）卻踢到鐵板，以2：4遭到淘汰，意外止步32強。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國球王王楚欽幫助中國隊在桌球男團無意外拿下奧運5連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸桌球名將馬龍，近期再次被問到是否有機會繼續打奧運，他的回答是比較悲觀的，而這個答案也快速衝上微博熱搜。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸桌球名將馬龍有可能就此告別奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球男子團體賽事，今（8）日在4強戰上演中國男團對決地主法國的精彩比賽，在激戰3個點後，中國靠著樊振東、王楚欽兩個單打點位分別擊敗Lebrun兄弟，順利以3：0橫掃晉級，之後將要和稍早逆轉以3：2擊敗日本的瑞典來爭金。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球男子團體賽事，中國靠著樊振東、王楚欽兩個單打點，順利以3：0橫掃瑞典爭金成功。（圖／美聯社／達志影像）

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