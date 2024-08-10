林郁婷飽受性別霸凌！謝淑薇凌晨臉書發文力挺：她是多麼棒的女孩

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林郁婷在巴黎奧運賽事期間因性別問題遭到國際拳總（IBA）及知名作家JK羅琳等人的質疑，引發台灣民眾質疑政府保護選手慢半拍。謝淑薇在臉書發文寫道，「去年失格我覺得，應該拳擊協會要出來捍衛自己選手的權益與尊嚴，由協會提告。如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！」
「今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧會也該出來為捍衛選手權益而戰。」謝淑薇表示，林郁婷是多麼棒的女孩，呼籲大家一起為她加油。
體育署挨批「太軟弱」 鄭世忠駁斥：尊重選手隱私
針對外界對體育署不作為的質疑，體育署署長鄭世忠強調，政府一直以來的重點是保護選手的權益與感受，並表示，從林郁婷在2023年世錦賽因性別問題遭取消參賽資格以來，體育署就積極採取行動為她爭取應有的權益。
鄭世忠表示，自從林郁婷在2023年世錦賽被取消資格後，體育署就一直在努力幫助她平反。他指出，IBA在未經過理事會同意的情況下，單方面決定禁賽林郁婷，且缺乏正當程序與醫療評估。對此，我國政府已提出強烈抗議，但遺憾的是這些抗議未能得到應有的重視。
鄭世忠重申：「選手才是本體，體育署真正關注的是選手本人的感受與意願。」他指出，體育署的所有行動都以保護林郁婷的權益和心理健康為首要目標，而不是為了回應外界的批評而進行不必要的公開宣傳，希望國人放心，繼續支持林郁婷，讓她在接下來的金牌戰全力以赴，為國爭光。
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