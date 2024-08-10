奧運男籃／美國「4大MVP」轟80分！KD：Curry這場打得像神一樣

林郁婷飽受性別霸凌！謝淑薇凌晨臉書發文力挺：她是多麼棒的女孩

▲謝淑薇針對林郁婷的性別爭議發聲，表示「去年失格時，我認為拳擊協會應該站出來捍衛選手的權益與尊嚴，由協會提告。如果我是協會理事長，保護自家選手是我的責任！」。（圖／林郁婷IG）
▲謝淑薇針對林郁婷的性別爭議發聲，表示「去年失格時，我認為拳擊協會應該站出來捍衛選手的權益與尊嚴，由協會提告。如果我是協會理事長，保護自家選手是我的責任！」。（圖／林郁婷IG）

特派記者路皓惟/巴黎報導

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級打進金牌戰，但卻因性別風波爭議引發國際關注，飽受霸凌。針對此事，台灣網球球后謝淑薇於10日凌晨臉書發文，呼籲中華奧會應挺身而出，為捍衛選手權益而戰，「如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝淑薇發文力挺林郁婷：保護自家選手也是我的責任

林郁婷在巴黎奧運賽事期間因性別問題遭到國際拳總（IBA）及知名作家JK羅琳等人的質疑，引發台灣民眾質疑政府保護選手慢半拍。謝淑薇在臉書發文寫道，「去年失格我覺得，應該拳擊協會要出來捍衛自己選手的權益與尊嚴，由協會提告。如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！」

「今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧會也該出來為捍衛選手權益而戰。」謝淑薇表示，林郁婷是多麼棒的女孩，呼籲大家一起為她加油。

體育署挨批「太軟弱」　鄭世忠駁斥：尊重選手隱私

針對外界對體育署不作為的質疑，體育署署長鄭世忠強調，政府一直以來的重點是保護選手的權益與感受，並表示，從林郁婷在2023年世錦賽因性別問題遭取消參賽資格以來，體育署就積極採取行動為她爭取應有的權益。

鄭世忠表示，自從林郁婷在2023年世錦賽被取消資格後，體育署就一直在努力幫助她平反。他指出，IBA在未經過理事會同意的情況下，單方面決定禁賽林郁婷，且缺乏正當程序與醫療評估。對此，我國政府已提出強烈抗議，但遺憾的是這些抗議未能得到應有的重視。

鄭世忠重申：「選手才是本體，體育署真正關注的是選手本人的感受與意願。」他指出，體育署的所有行動都以保護林郁婷的權益和心理健康為首要目標，而不是為了回應外界的批評而進行不必要的公開宣傳，希望國人放心，繼續支持林郁婷，讓她在接下來的金牌戰全力以赴，為國爭光。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

林郁婷遭霸凌！體育署挨批「太軟弱」　鄭世忠駁斥：尊重選手隱私

林郁婷又被罵了！前奧運游泳選手再度質疑　喊話要去挑戰比賽結果

奧運拳擊／力挺林郁婷！體育署出手　中華奧會發律師函擬提告IBA

奧運拳擊／Yildiz比X惹眾怒！「這舉動」還疑暗諷林郁婷勝之不武

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生