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林郁婷小心！對手拳法超怪異還會挑釁　國際賽0成績卻殺入金牌戰

▲波蘭超級黑馬Julia Szeremeta（左）拳法怪異，一路爆冷殺進金牌戰，對決台灣林郁婷。（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭超級黑馬Julia Szeremeta（左）拳法怪異，一路爆冷殺進金牌戰，對決台灣林郁婷。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣拳后林郁婷明(11)日清晨將在拳擊女子57公斤級金牌戰，對決波蘭超級黑馬Julia Szeremeta，雙方賽前並無交手紀錄，且Szeremeta拳法怪異，也一路爆冷殺進金牌戰，成為波蘭自1980年後，再度有拳手站上五環殿堂。

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年僅20歲的Szeremeta可以用「橫空出世」來形容，她在國際賽並沒有留下太多成績，2022年成為女子為60公斤級別的波蘭冠軍，之後在2023年歐洲運動會57公斤級奪下第5名，之後搶下巴黎奧運資格，未料卻一路過關斬將，挺進金牌戰，讓人跌破眼鏡。

▲「台灣女拳王」林郁婷將在金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣女拳王」林郁婷將在金牌戰碰上拳法怪異的黑馬Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）
拳法怪異打反擊　Szeremeta還會挑釁對手

根據外國媒體分析，Szeremeta拳路非常特別，她不像一般選手將手放在臉前方，反而是把雙手放在腰際的位置，吸引對手出拳，再打反擊。且Szeremeta很常做出挑釁的動作，甚至還會在比賽中跳來跳去，干擾對手的節奏。

▲台灣拳擊女王林郁婷成功晉級金牌戰，11日即將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女王林郁婷成功晉級金牌戰，11日即將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）
Szeremeta身高165公分，年僅20歲，5歲時原本是練空手道，之後才專攻拳擊，過去曾在歐洲青年組奪下冠軍，但成人國際賽成績還是一片空白，卻在奧運舞台一路擊敗委內瑞拉Omailyn Alcala、澳洲Tina Rahimi、波多黎各的Ashleyann Lozada與菲律賓Nesthy Petecio等強敵。

這是也自1980年Paweł Skrzecz獲得銀牌以來，波蘭在拳擊項目首次晉級奧運決賽，Szeremeta在金牌戰前表示，「我不怕任何人，也不感到畏懼。我迫不及待要在決賽對決林郁婷，且我只把這場金牌戰當做一場普通的比賽，用最輕鬆的方式出擊。」

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）

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