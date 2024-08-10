美股收復部分失土！道指微漲51點　前財長促調查VIX急劇波動事件

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然而，週四令人鼓舞的每週失業救濟請領數據，緩解了投資者對美國經濟的擔憂。因爲分析另一場危機或衰退不會馬上出現，投資者逢低買入。
報導提到，本週稍早的下跌，更多是因爲對沖基金平倉了長期押注日圓貶值的賭注，而不是經濟面臨的基本威脅。「基礎設施資本顧問公司」（Infrastructure Capital Advisors）的執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）亦表示，本週市場上大部分拋售源於「對沖基金主題」，而不是長期投資者，波動性拋售和反彈只是8月、9月的正常現象，對長期市場影響不大。
9日收盤，美股道瓊工業指數上漲51.05點，或0.13%，收在39497.54點；標普500指數上漲24.85點，或0.47%，收在5344.16點；以科技股為主的那斯達克指數上漲85.28點，或0.51%，收在16745.30點；費城半導體指數下跌20.555點，或0.43%，收在4709.453點。
此外，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）週五也呼籲證券交易委員會（SEC），應該調查週一的VIX指數急劇波動事件，看是否存在合理的定價機制，以確保市場公平性。