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奧運桌球／「6金王」馬龍創中國紀錄！感性告別：最後一舞很完美

▲2024巴黎奧運桌球男子團體賽事，中國男團對決瑞典爭奪金牌，這一場比賽桌壇霸主打得不輕鬆，但他們關關難過關關過，最終以3：0橫掃完成男團金牌的5連霸，馬龍（圖中者）也拿下生涯的第6面奧運金牌，為中國奧運史上第一位達成這項成就的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球男子團體賽事，中國男團對決瑞典爭奪金牌，這一場比賽桌壇霸主打得不輕鬆，但他們關關難過關關過，最終以3：0橫掃完成男團金牌的5連霸，馬龍（圖中者）也拿下生涯的第6面奧運金牌，為中國奧運史上第一位達成這項成就的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球男子團體賽事，中國男團對決瑞典爭奪金牌，這一場比賽桌壇霸主打得不輕鬆，但他們關關難過關關過，最終以3：0橫掃完成男團金牌的5連霸，馬龍也拿下生涯的第6面奧運金牌，為中國奧運史上第一位達成這項成就的球員。

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馬龍奪生涯奧運第6金　中國史上第一人

這一場男團賽事最終雖然是3：0橫掃的賽果，但其實中國3個點都拿得不輕鬆，首個雙打點位，馬龍和王楚欽費了一番手腳才以3：2擺平Kristian Karlsson／Anton Kallberg，先下一城。第2點的樊振東和Truls Moregard也是激戰到第5點才取勝。第3點王楚欽在先拿兩點的情況下，被Karlsson扳平，所幸最終沒被翻盤，有驚無險拿下金牌。

從2008年北京奧運桌球以男團取代男雙項目開始，中國在這個項目從未輸過，連續4屆拿下金牌，馬龍從2012年倫敦奧運開始，連續參加了3屆都拿下金牌，如果本屆可以隨隊衛冕，他將拿下團體賽的第4金，如果加上男單2金，這同時也是他生涯奧運的第6面金牌。

馬龍這一屆奧運確定是最後一舞，他生涯拿過3枚奧運男子團體金牌，2枚男子單打金牌，今年在男團拿下個人第6金，成為中國大陸史上第一位取得6面奧運金牌的選手，以這作為他輝煌奧運生涯的終章再適合不過了。

馬龍：最後一舞很完美

馬龍兩奪奧運男單金牌，也是全滿貫得主，在東京奧運上已經被確立為史上最佳（GOAT）。今天他完成奧運最終戰，個人也滿意的說：「這是我在奧運會上的最後一舞，結果很完美。我感到非常驕傲、幸運和自豪，相信年輕運動員會從我們身上學到競技運動帶給他們的魅力。」

「這面金牌是結束我奧運之旅的絕佳方式，但將來你仍有可能在國際桌球舞台上見到我。過去的12年是一段充滿起伏的旅程，我感到無比的幸運，我在每屆奧運會上都扮演了許多不同的角色。」馬龍如此說道，「東京之後，我沒有想到我會來到巴黎，我特別感激有兩個世界最好的隊友在我身邊。 」

馬龍也稱讚瑞典隊是一支非常值得尊敬的隊伍，「瑞典隊是中國隊在過去幾十年間最主要的一支對手。他們在8強贏了德國隊，4強逆轉日本，狀態和士氣都非常足，非常有衝擊力。決賽我們做了充分的準備，但今天每場比賽都打到3：2，可能每一分,、每一個球沒處理好，整個比賽的走向就會不同。」

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