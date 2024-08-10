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我在巴黎奧運／男廁竟有「身高歧視」？小便斗高度對矮子極不友善

▲巴黎的公廁內的小便斗高度，無疑是對身高的一種挑戰。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎的公廁內的小便斗高度，無疑是對身高的一種挑戰。（圖／記者路皓惟攝）

文/特派記者路皓惟

來到巴黎，你可能不會想到，在這裡，連上廁所這樣的小事，都能成為考驗身高的地方，特別是當你站在那些「高挑」的小便斗前時，你會感到非常困惑，如果你個子不夠高，那麼在巴黎上廁所，可能會變成一項挑戰。

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身高180公分　上廁所也是一種挑戰

在巴黎的廁所裡，我發現小便斗的設置高度真不是普通的高。身為一名180公分的成年人，我原本以為這樣的身高應該是游刃有餘的，但當我站在小便斗前時，竟然發現自己也僅僅比它高出一些，高度已經到我的臀部。

巴黎小便斗的設計完全顯示出歐洲人的身高優勢，而這個高度對於來自亞洲、身高較矮的人來說，無疑成了一種「文化挑戰」。如果我再矮一點，恐怕就得墊腳才能解放，否則就要使用旁邊為兒童設計的小便斗。

某一天，我在公廁碰到一群來自荷蘭的遊客，他們比我高出至少半顆頭，毫不費力地使用了那看似為「巨人」設計的小便斗。那一刻，我才真正意識到荷蘭男人的腿就是那麼長，無論小便斗多高，他們都能輕鬆應對，而我180公分的身高，竟然也會在小便斗前感覺到一絲壓力。

▲在巴黎廁所內的這一幕，顯示出歐洲人的身高優勢。對於180公分的我來說，這樣的設計也讓人感到一絲壓力。（圖／記者路皓惟攝）
▲在巴黎廁所內的這一幕，顯示出歐洲人的身高優勢。對於180公分的我來說，這樣的設計也讓人感到一絲壓力。（圖／記者路皓惟攝）
全球平均身高倒數前5名　有4國在東南亞

事實上，全球男女平均身高最高的10大國家幾乎都位於歐洲，男性的平均身高至少達到180.3公分，而女性則至少有166.5公分。相比之下，平均身高最矮的國家主要集中在亞洲，世界各國平均身高倒數前5名中，有4國集中在東南亞；以印尼為例，印尼人平均身高158公分，排名全球墊底。

雖然法國位於歐洲西部，無法與有「巨人國」之稱的荷蘭相比（荷蘭男性平均身高達到185公分），但法國男性的平均身高也有176公分，或許這也解釋了巴黎的小便斗設計為何對矮個子有如此偏見。

相比之下，在台灣，男廁小便斗的高度通常能顧及各種身高的人，但在巴黎，我感覺自己突然變矮了一截。在工作之餘，發現這些文化差異，或許也是一種樂趣。

▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）

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