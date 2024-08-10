奧運拳擊／Imane Khelif擊敗中國女將楊柳奪金！打破性別爭議風波

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Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將Angela Carini控訴是「男人」，且Angela Carini只打46秒就棄賽，引發爭議。
Imane Khelif外型、聲調比較「中性」，但她與生俱來就是女性，並且有女性特徵，被指為是「雙性人」或「跨性別」，都讓她很難過，並且這一切都跟IBA跟IOC(國際奧會）紛爭有關。
25 歲的Imane Khelif參與過2020年東京奧運，她在 60 公斤級比賽中獲得第五名，無緣奪牌，沒想到這次參與66公斤級，就拿下金牌。她6歲就開始愛上拳擊，並且在賽後表示：「我想將勝利獻給阿爾及利亞國民，也想告訴全世界我是女人。」
Imane Khelif獲勝後，也有不少阿爾及利亞的女性到場觀戰，儘管有很多人沒有看過拳擊，仍拿著國籍為她加油，其中一位女性為Sarah Dayan，她說：「我非常高興她（Khelif）來到這裡，我來這裡支持她，因為她需要這個，她需要女性支持她，」
Khelif奪金後，也有前游泳好手Riley Gaines發文酸她，並寫下：「讓我重複一次：一名男子贏得了女子奧運金牌， 這就是他們所說的『進步』，這是對公平、安全和女性的終極背叛。」
林郁婷和克莉芙在去年世界錦標賽中，因未能通過性染色體檢測，雙雙被取消資格。林郁婷在這屆奧運中也是性別爭議的焦點，但她一路過關斬將，11日清晨3時左右，將在女子57公斤級比賽中與波蘭選手Julia Szeremeta爭冠。
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