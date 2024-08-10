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奧運拳擊／Imane Khelif擊敗中國女將楊柳奪金！打破性別爭議風波

▲與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將 Imane Khelif，今（10）日在女子66公斤級拳擊金牌戰，對上中國大陸選手楊柳，最終由Imane Khelif獲勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將 Imane Khelif，今（10）日在女子66公斤級拳擊金牌戰，對上中國大陸選手楊柳，最終由Imane Khelif獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Imane Khelif奪金！與台灣拳擊女將林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將Imane Khelif，今（10）日在女子66公斤級拳擊金牌戰，對上中國大陸選手楊柳，最終由Imane Khelif以5:0 完勝楊柳獲勝，她激動的跳向教練，隨後教練將她揹在肩上繞場，向支持群眾致意。Imane Khelif在今年受到奧運前所未見的性別爭議，加上他跟台灣女拳王林郁婷受到外界干擾，數次留下眼淚，奪金終於證明，身為女性的驕傲。

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Imane Khelif跟林郁婷不同量級　卻有相同遭遇

Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將Angela Carini控訴是「男人」，且Angela Carini只打46秒就棄賽，引發爭議。

Imane Khelif外型、聲調比較「中性」，但她與生俱來就是女性，並且有女性特徵，被指為是「雙性人」或「跨性別」，都讓她很難過，並且這一切都跟IBA跟IOC(國際奧會）紛爭有關。

25 歲的Imane Khelif參與過2020年東京奧運，她在 60 公斤級比賽中獲得第五名，無緣奪牌，沒想到這次參與66公斤級，就拿下金牌。她6歲就開始愛上拳擊，並且在賽後表示：「我想將勝利獻給阿爾及利亞國民，也想告訴全世界我是女人。」

Imane Khelif獲勝後，也有不少阿爾及利亞的女性到場觀戰，儘管有很多人沒有看過拳擊，仍拿著國籍為她加油，其中一位女性為Sarah Dayan，她說：「我非常高興她（Khelif）來到這裡，我來這裡支持她，因為她需要這個，她需要女性支持她，」

Khelif奪金後，也有前游泳好手Riley Gaines發文酸她，並寫下：「讓我重複一次：一名男子贏得了女子奧運金牌， 這就是他們所說的『進步』，這是對公平、安全和女性的終極背叛。」


林郁婷和克莉芙在去年世界錦標賽中，因未能通過性染色體檢測，雙雙被取消資格。林郁婷在這屆奧運中也是性別爭議的焦點，但她一路過關斬將，11日清晨3時左右，將在女子57公斤級比賽中與波蘭選手Julia Szeremeta爭冠。

▲Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將控訴是「男人」，且只打46秒就棄賽，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將控訴是「男人」，且只打46秒就棄賽，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

▲因性別爭議在巴黎奧運引發高度關注的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲因性別爭議在巴黎奧運引發高度關注的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）

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