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林郁婷金牌戰熬夜看！中華隊8/10最新戰績整理　台灣1金5銅第54名

▲「台灣女拳王」林郁婷明（11）日清晨3時30分將出賽拳擊金牌戰，已經有不少觀眾準備熬夜力挺「台灣女兒」奪金！（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣女拳王」林郁婷明（11）日清晨3時30分將出賽拳擊金牌戰，已經有不少觀眾準備熬夜力挺「台灣女兒」奪金！（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事倒數最後2天啦！林郁婷女子拳擊金牌戰將在明（11）日清晨3時30分登場，由於剛好是週日，不少人已經準備熬夜來替「台灣女兒」加油；另外，萬眾矚目的霹靂舞，今晚22時40分中華隊將派出孫振出戰，也是一口氣比完所有賽程，期待孫振能衝擊頒獎台！請大家繼續努力替中華隊選手加油！《NOWnews》也特別整理出奧運從開賽至今中華隊選手的總戰績，帶您回顧選手們的戰果！

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根據奧運大會統計，根據奧運大會統計，獎牌榜冠軍競爭非常激烈，目前仍是「美國」領先，總計奪下33金39銀39銅；第二名的「中國」是33金27銀23銅，誰能在最後2天拼到更多金牌，將會是本屆奧運獎牌第一名。而第三名則為「澳洲」奪下18金16銀14銅；「日本」則是超車法國地主隊排在第四，總計奪下16金8銀13銅至於中華隊目前排名第54名，一共是1金5銅，賽事最後階段還有望進帳金牌，大家一起集氣幫中華隊最後出賽選手加油！以下是中華隊從7/27日至8/10最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、奪牌、尚未完賽）：

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03:25 奧運 林郁婷 拳擊 女57/75/男57/92以上公斤級金牌戰 8/11 LIVE

🟡拳擊
📍女子57公斤級林郁婷4強賽擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰
📍女子60公斤級吳詩儀4強賽不敵中國楊文璐，獲得銅牌
📍女子66公斤級陳念琴4強賽不敵中國楊柳，獲得銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強

▲林郁婷女子拳擊以5：0全勝之姿擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），闖進金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷女子拳擊在4強賽以5:0全勝之姿擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），闖進金牌戰。（圖／中華奧會提供）
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子團體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩不敵南韓全勳英止步16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強

🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡舉重
📍女子49公斤級方莞靈抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg排名第6名
📍女子59公斤級郭婞淳抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌
📍女子71公斤級陳玟卉抓舉抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排名第6名

▲台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉連兩屆征戰五環殿堂，今年改戰女子71公斤量級，抓舉103公斤暫居第8名。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉連兩屆征戰五環殿堂，今年改戰女子71公斤量級，最終排名第6名，無緣獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡跆拳道
📍女子57公斤級羅嘉翎不敵黎巴嫩好手Laetitia Aoun止步16強

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗中國組合梁偉鏗/王昶，二連霸奧運羽球男雙金牌
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機。（圖／記者朱永強攝）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟二連霸奧運羽球男雙金牌，打破歷史紀錄，成為第一對衛冕該項目的組合。（圖／記者朱永強攝）
🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強
📍男子團體桌球莊智淵、林昀儒、高承睿不敵日本男團止步8強
📍女子團體桌球鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟不敵中國女團止步8強

🟡高爾夫球
📍男子高爾夫球潘政琮第四日，低於標準桿1桿，總計-8桿，排第18名無緣獎牌
📍男子高爾夫球俞俊安第四日，高於標準桿3桿，總計+4桿，排第52名無緣獎牌
📍女子高爾夫球徐薇凌第三日，平標準桿，總計-1桿，暫居第17名
📍女子高爾夫球錢佩芸第三日，低於標準桿1桿，總計+2桿，暫居第24名

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶李孟遠資格賽124分晉級決賽，決賽以總分45分作收，獲得銅牌
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠返台。（圖／記者朱永強攝）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠，同時也是中華隊第一面射擊獎牌。（圖／記者朱永強攝）
🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格

🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽

🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人決賽唐嘉鴻以13.966分排名第三，奪下銅牌

▲中國體操好手張博恆在巴黎奧運男子體操單槓決賽上，最終與唐嘉鴻並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國體操好手張博恆在巴黎奧運男子體操單槓決賽上，最終與唐嘉鴻並列第3名，2人在頒獎典禮上的互動相當可愛。（圖／美聯社／達志影像）
🟡田徑
📍女子100公尺張博雅預賽11秒88排分組第9無緣晉級
📍男子跳遠資格賽林昱堂7公尺70排分組第12無緣晉級決賽
📍男子400公尺跨欄預賽彭明揚因傷DNF未完賽無緣復活賽
📍男子200公尺復活賽楊俊瀚20秒73排分組第3，無緣晉級

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張筑涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽吳少璿預賽以分組第3無緣晉級下一輪
📍女子激流越野賽張筑涵預賽以小組第4無緣晉級下一輪
📍男子輕艇競速1000公尺單人滑艇賴冠傑3分58秒79、分組第4無緣決賽

▲今年巴黎奧運輕艇項目新增極限激流越野，張筑涵的表弟吳少璿也成功復活，挺進預賽32強。（圖／中華奧會提供）
▲今年巴黎奧運輕艇項目新增極限激流越野，張筑涵的表弟吳少璿也有取得奧運資格，雖未能奪牌，但表現相當精彩。（圖／中華奧會提供）

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