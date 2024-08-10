中國舉重選手「奪金牌就放棄不比了」！觀眾嗆傲慢　真相尷尬打臉

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貼文曝光後，網友紛紛回應「大家打鍵盤都很會....舉重是超級危險的運動，當下羅詩芳整個臉色發白，狀態沒有不到最好為何還要加高重量冒風險」、「人家的身體怎麼選擇，不需要捧一踩一來秀自己的無知」、「這運動真的超級危險，運動傷害也非常大，能少一舉是一舉好嗎？」、「確定奪金我也不會冒這個風險舉更重的啊，不要當鍵盤舉重選手啦！」
羅詩芳放棄最後挺舉機會奪金！賽後採訪還原身體狀況
還原當時情況，羅詩芳在抓舉部分為107公斤，挺舉則是134公斤第二次試舉成功，當時總和是241公斤，領先第二名加拿大選手莫德·沙朗（Maude Charron）以及第三名的郭婞淳，在莫德·沙朗試舉失敗之後，儘管郭婞淳只差銀牌1kg，但她卻放棄132kg超車機會，直接挑戰137kg，想一舉超過羅詩芳，但最後失敗收場，羅詩芳雖然還有第三舉機會，但已經確定奪金，因此放棄上場。
羅詩芳在賽後接受媒體訪問時就表示，這幾天剛好生理期來，以為比賽會相對困難，做了很多預想，上場之後發現好像還行，心裡面就放鬆許多。而如果有看直播比賽的人，羅詩芳在舉重過程中，有幾度是臉色就有被照到並不是那麼好，況且當時羅詩芳已經三刷抓舉、挺舉、總和的奧運紀錄，並且確定奪下金牌，實在也沒有必要一定要加重重量最後一舉，萬一受傷得不償失。
郭婞淳東京奧運挑戰自我之舉！外媒拍下絕美照片
不過雖然羅詩芳最後沒有舉成功，但我國舉重女神郭婞淳在東京奧運時，當時她也確定奪下金牌，但仍然出場挑戰自我，想要拼自己挺舉241kg世界紀錄，當時郭婞淳雖然失敗收場，但她直接躺在地上大笑，也被外媒拍下一張躺在地上燦笑的絕美照片，在當年可是討論度超高。
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