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中國舉重選手「奪金牌就放棄不比了」！觀眾嗆傲慢　真相尷尬打臉

▲中國女子舉重新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終以抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女子舉重新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終以抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績奪金。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

中國舉重選手羅詩芳在巴黎奧運女子59公斤級出賽，對上我國「舉重女神」郭婞淳，最後以總成績241公斤奪下金牌，而郭婞淳也在該場賽事拿到銅牌佳績。而在比賽結束之後，有觀眾發現，中國選手羅詩芳雖然在郭婞淳舉完後還有一次挺舉機會，但當下卻直接放棄不出場，讓觀眾痛批對手態度傲慢、沒運動家精神。沒想到貼文一面倒遭到嗆聲，而羅詩芳賽後採訪也還原真相，間接打臉外界說法。

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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「中國選手羅詩芳舉重比賽時明明還有一次挺舉機會，結果她卻選擇放棄，直接上台領金牌，怎麼就這樣讓比賽結束了？記得郭婞淳在東京奧運時，也是確定奪下金牌，仍然加高重量去挑戰，中國的羅詩芳是覺得得到金牌就好了嗎？」也有PTT網友認為：「觀眾都買票入場，整個賽程沒走完直接領金牌？這是什麼傲慢的態度....真沒運動家精神。」

▲巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，被視為是奪冠熱門的中國新星羅詩芳(中)，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，強勢擊敗眾多好手摘得金牌，當中也包含台灣好手「舉重女神」郭婞淳。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，中國選手羅詩芳奪下金牌，我國舉重女神則是拿到銅牌，賽後頒獎金銀銅牌開心合影。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，網友紛紛回應「大家打鍵盤都很會....舉重是超級危險的運動，當下羅詩芳整個臉色發白，狀態沒有不到最好為何還要加高重量冒風險」、「人家的身體怎麼選擇，不需要捧一踩一來秀自己的無知」、「這運動真的超級危險，運動傷害也非常大，能少一舉是一舉好嗎？」、「確定奪金我也不會冒這個風險舉更重的啊，不要當鍵盤舉重選手啦！」

羅詩芳放棄最後挺舉機會奪金！賽後採訪還原身體狀況

還原當時情況，羅詩芳在抓舉部分為107公斤，挺舉則是134公斤第二次試舉成功，當時總和是241公斤，領先第二名加拿大選手莫德·沙朗（Maude Charron）以及第三名的郭婞淳，在莫德·沙朗試舉失敗之後，儘管郭婞淳只差銀牌1kg，但她卻放棄132kg超車機會，直接挑戰137kg，想一舉超過羅詩芳，但最後失敗收場，羅詩芳雖然還有第三舉機會，但已經確定奪金，因此放棄上場。

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▲羅詩芳是新一代舉重新星，本屆巴黎奧運是她首次登上奧運殿堂，就奪下金牌，實力相當堅強。（圖/羅詩芳微博）
羅詩芳在賽後接受媒體訪問時就表示，這幾天剛好生理期來，以為比賽會相對困難，做了很多預想，上場之後發現好像還行，心裡面就放鬆許多。而如果有看直播比賽的人，羅詩芳在舉重過程中，有幾度是臉色就有被照到並不是那麼好，況且當時羅詩芳已經三刷抓舉、挺舉、總和的奧運紀錄，並且確定奪下金牌，實在也沒有必要一定要加重重量最後一舉，萬一受傷得不償失。

郭婞淳東京奧運挑戰自我之舉！外媒拍下絕美照片

不過雖然羅詩芳最後沒有舉成功，但我國舉重女神郭婞淳在東京奧運時，當時她也確定奪下金牌，但仍然出場挑戰自我，想要拼自己挺舉241kg世界紀錄，當時郭婞淳雖然失敗收場，但她直接躺在地上大笑，也被外媒拍下一張躺在地上燦笑的絕美照片，在當年可是討論度超高。

▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)
▲台灣「舉重女神」郭婞淳登上奧運「冠軍公園」走秀，吸引滿滿的人潮。(圖/奧會提供)

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