(G)I-DLE演唱會今天中午搶票！Neverland手速要快 最新資訊看這
南韓人氣女團(G)I-DLE將在10月5日、6日首次站上台北小巨蛋舉行「2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] in Taipei」演唱會，日前讓Weverse會員搶先購票，今（10）日中午12點整於KKTIX網站開放給一般民眾購買，《NOWnews今日新聞》將第一時間掌握票務資訊，供「Neverland（粉絲名）」參考。
記者楊穎軒／綜合報導
由薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華5人組成的(G)I-DLE，去年7月首度來台灣舉辦演唱會，在台北流行音樂中心連唱2場，今年提高規格，預計10月一連2天在台北小巨蛋開唱，票價最貴為特A區6980元，依序是6380元、6080元、3880元、3380元及最便宜800元，400元則為身障席。
(G)I-DLE為「Cube娛樂」於2018年推出的女團，初代成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，(G)I-DLE目前以5人體制活動，代表作有〈LATATA〉、〈Oh my god〉、〈TOMBOY〉、〈Nxde〉等，其中〈Queencard〉諧音似台語「饋咖」，讓該曲在台灣爆紅，「阿嬤饋咖」一度成為流行語。