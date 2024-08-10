奧運桌球／林昀儒下跳棋減壓！陳思羽：希望和他成為桌球的麟洋配

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「這次混雙相信大家能看到我們在銜接問題上做得好很多了。」陳思羽說，她整體而言對於這次奧運混雙項目的表現感到滿意，「當然籤表出來時我們情緒有些低落，但籤運的事也沒辦法。在抽籤結束之後，我們3人有開會，也看影片做一些訓練。我覺得8進4那場打得不算差，有點看到希望，但對面實力還是更好。」
陳思羽表示，中國「莎頭組合」畢竟是世界第一的混雙，能從他們手上贏下一局已經很不錯了，在比賽中能處於領先更是讓兩人始料未及，「在領先的時候，我能感受到他（林昀儒）非常想贏，他會覺得自己是不是打太保守。」兩人也希望藉由這次比賽，能吸收更多經驗，在之後的國際賽能表現得更好。
至於擔任兩人指導教練的韋晴光則說，從自己的角度而言，他希望陳思羽和林昀儒這對混雙組合能持續配合下去，但具體怎麼樣還要和中華桌協討論過後才知道。
以麟洋配為目標 陳思羽和林昀儒在巴黎下跳棋
陳思羽在這一屆已經是31歲的老將了，但她對自己有信心，「下一屆洛杉磯奧運，週期有4年比較長，我應該還是會繼續拚，把體力調整好，應該還是有機會。」她自曝這一屆奧運期間有看台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟的比賽，希望她和林昀儒的默契未來可以像麟洋配一樣好。
「就是一個眼神就知道對方要幹嘛的那種默契，有時候我會覺得比賽中光是溝通不夠，好像需要互相罵幾句、激勵一下會比較好。」陳思羽笑說，自己目前和林昀儒還沒有辦法做到這樣，「因為他真的很難罵起來，我可能罵他，他就只會回一個『喔！』這樣沒辦法繼續下去。」
陳思羽也說，林昀儒這次來巴黎奧運有帶一些消遣娛樂的東西紓壓，「他訓練完之後有邀請我們玩跳棋，加上韋教練3人一起玩。結果我贏了，我就笑他：『這是我唯一能贏你的東西』，之後他問我要不要再來，我都說不要。」
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