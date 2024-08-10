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奧運桌球／林昀儒下跳棋減壓！陳思羽：希望和他成為桌球的麟洋配

▲台灣桌球好手林昀儒和陳思羽今（10）日在結束巴黎奧運賽程後搭機返國，兩人本屆奧運搭檔混雙項目，可惜在8強戰敗給最終奪金的中國組合王楚欽／孫穎莎無緣獎牌。陳思羽在總結這次比賽時，直言兩人默契上仍然可以加強，期許未來能成為台灣桌球的「麟洋配」。（圖／記者黃建霖攝）
▲台灣桌球好手林昀儒和陳思羽今（10）日在結束巴黎奧運賽程後搭機返國，兩人本屆奧運搭檔混雙項目，可惜在8強戰敗給最終奪金的中國組合王楚欽／孫穎莎無緣獎牌。陳思羽在總結這次比賽時，直言兩人默契上仍然可以加強，期許未來能成為台灣桌球的「麟洋配」。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/桃園報導

台灣桌球好手林昀儒和陳思羽今（10）日在結束巴黎奧運賽程後搭機返國，兩人本屆奧運搭檔混雙項目，可惜在8強戰敗給最終奪金的中國組合王楚欽／孫穎莎無緣獎牌。陳思羽在總結這次比賽時，直言兩人默契上仍然可以加強，期許未來能成為台灣桌球的「麟洋配」。另外陳思羽也透露「小林同學」私下不為人知的一面，以及他們和教練韋晴光在休息時以跳棋作為組合之間的聯繫感情的方式和消遣。

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對中國展現衝擊力　陳思羽滿意本次桌球混雙表現

「這次混雙相信大家能看到我們在銜接問題上做得好很多了。」陳思羽說，她整體而言對於這次奧運混雙項目的表現感到滿意，「當然籤表出來時我們情緒有些低落，但籤運的事也沒辦法。在抽籤結束之後，我們3人有開會，也看影片做一些訓練。我覺得8進4那場打得不算差，有點看到希望，但對面實力還是更好。」

陳思羽表示，中國「莎頭組合」畢竟是世界第一的混雙，能從他們手上贏下一局已經很不錯了，在比賽中能處於領先更是讓兩人始料未及，「在領先的時候，我能感受到他（林昀儒）非常想贏，他會覺得自己是不是打太保守。」兩人也希望藉由這次比賽，能吸收更多經驗，在之後的國際賽能表現得更好。

至於擔任兩人指導教練的韋晴光則說，從自己的角度而言，他希望陳思羽和林昀儒這對混雙組合能持續配合下去，但具體怎麼樣還要和中華桌協討論過後才知道。

以麟洋配為目標　陳思羽和林昀儒在巴黎下跳棋

陳思羽在這一屆已經是31歲的老將了，但她對自己有信心，「下一屆洛杉磯奧運，週期有4年比較長，我應該還是會繼續拚，把體力調整好，應該還是有機會。」她自曝這一屆奧運期間有看台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟的比賽，希望她和林昀儒的默契未來可以像麟洋配一樣好。

「就是一個眼神就知道對方要幹嘛的那種默契，有時候我會覺得比賽中光是溝通不夠，好像需要互相罵幾句、激勵一下會比較好。」陳思羽笑說，自己目前和林昀儒還沒有辦法做到這樣，「因為他真的很難罵起來，我可能罵他，他就只會回一個『喔！』這樣沒辦法繼續下去。」

陳思羽也說，林昀儒這次來巴黎奧運有帶一些消遣娛樂的東西紓壓，「他訓練完之後有邀請我們玩跳棋，加上韋教練3人一起玩。結果我贏了，我就笑他：『這是我唯一能贏你的東西』，之後他問我要不要再來，我都說不要。」

▲林昀儒在巴黎奧運期間邀請陳思羽下跳棋。（圖／記者黃建霖攝）
▲林昀儒在巴黎奧運期間邀請陳思羽下跳棋。（圖／記者黃建霖攝）

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