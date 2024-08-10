「桌球界傳奇」是她！不打假球遭冷凍　曾幫中國、台灣奪奧運獎牌

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「陳靜真的當時候在體壇超有名的！不打假球有骨氣」、「陳靜真的是一代的桌球傳奇，佩服她當時不聽教練打假球的指令」、「這也只是投機取巧的方式而已，台灣體育人才還是自己培育才對」、「她當初會來也是因為國內位子被卡了，不然她留在中國發展肯定更好。」
桌球界的一代傳奇！陳靜奧運不打假球奪金遭冷凍
而這位桌球好手陳靜，對於許多年輕人來說肯定相當陌生，她出生在湖北省，11歲在武漢少年宮舉辦的桌球比賽拿下少年組冠軍，18歲就加入中國桌球隊，她在20歲時代表中國出征漢城奧運奪下女子單打金牌、雙打銀牌。但當年發生了意外的插曲，因為金牌戰時是國內對戰，陳靜對上同為中國的好手李惠芬，中國桌球對教練團下命令，要求陳靜「讓球」，但陳靜憑藉自己實力，不理會教練團指令，最後摘金。
但陳靜的不服從，果然種下她被冷凍的種子，後續被要求返回湖北省隊，隨後陳靜也退出中國桌球隊。但陳靜並未放棄桌球之路，後來在因緣際會下，陳靜被宏碁電腦桌球隊網羅來台，並在桌球協會、中華奧會的奔走下，於1992年順利取得台灣居留權，效力於合庫桌球隊，並在1996年亞特蘭大奧運替中華隊奪下女單銀牌，2000年雪梨奧運又拿下女單銅牌，是中華隊第一個在桌球項目奪牌的傳奇選手，最後在2001年退役，成為一代桌球界傳奇。
中國體育界的潛規則！本屆巴黎奧運再度上演
然而有看本屆巴黎奧運桌球比賽的人，應該都知道這屆女子單打決賽，又出現中國隊內競爭的情況，但詭異的是，明明誰奪金都是好事，但中國選手陳夢戰勝目前世界第一的孫穎莎奪下金牌時，卻反而被出征，認為不該獲得這塊金牌，甚至孫穎莎的正面聲量遠超陳夢，比賽現場在陳夢得分時，大批孫穎莎粉絲還會發出噓聲，相當的令人不解。
中國球迷普遍認為，孫穎莎目前就差奧運金牌就能獲得大滿貫的成就，但陳夢在上屆東京奧運已經奪下金牌，這回應該留給後輩一個機會，但這一切並不符合奧林匹克的運動家精神，雖然沒有搬上檯面上說明，但經過陳靜的事件至今，都還是能看出這個中國體育界的「潛規則」仍然在國際舞台上演中。
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