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「桌球界傳奇」是她！不打假球遭冷凍　曾幫中國、台灣奪奧運獎牌

▲桌球好手陳靜，對於許多年輕人來說肯定相當陌生，她曾經為中國、台灣都拿下奧運獎牌。（圖/陳靜體育微博）
▲桌球好手陳靜，對於許多年輕人來說肯定相當陌生，她曾經為中國、台灣都拿下奧運獎牌。（圖/陳靜體育微博）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事剩下最後2天，所有比賽都進入最後獎牌戰，然而在桌球方面，男子團體賽9日由馬龍帶領的團隊奪下金牌，本屆奧運桌球賽事剩下女團獎牌戰將在今（10）日晚間上陣。然而最近就有網友討論「大家還記得陳靜嗎？她之前幫中國跟台灣都拿過奧運獎牌，是桌球界的一大傳奇。」

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一名網友在PTT貼文指出「大家還記得桌球好手陳靜嗎？她本來是中國桌球選手，曾經代表中國拿到奧運單打金牌跟雙打銀牌，後來來台灣發展，又幫中華隊拿到銀牌跟銅牌，已經是桌球界的傳奇人物，但後來從中國招攬厲害運動員的模式好像就都沒有人用了。」

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▲桌球好手陳靜，曾經為台灣以及中國奪下奧運獎牌，成為一代的桌球傳奇。（圖/翻攝中華奧會）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「陳靜真的當時候在體壇超有名的！不打假球有骨氣」、「陳靜真的是一代的桌球傳奇，佩服她當時不聽教練打假球的指令」、「這也只是投機取巧的方式而已，台灣體育人才還是自己培育才對」、「她當初會來也是因為國內位子被卡了，不然她留在中國發展肯定更好。」

桌球界的一代傳奇！陳靜奧運不打假球奪金遭冷凍

而這位桌球好手陳靜，對於許多年輕人來說肯定相當陌生，她出生在湖北省，11歲在武漢少年宮舉辦的桌球比賽拿下少年組冠軍，18歲就加入中國桌球隊，她在20歲時代表中國出征漢城奧運奪下女子單打金牌、雙打銀牌。但當年發生了意外的插曲，因為金牌戰時是國內對戰，陳靜對上同為中國的好手李惠芬，中國桌球對教練團下命令，要求陳靜「讓球」，但陳靜憑藉自己實力，不理會教練團指令，最後摘金。

但陳靜的不服從，果然種下她被冷凍的種子，後續被要求返回湖北省隊，隨後陳靜也退出中國桌球隊。但陳靜並未放棄桌球之路，後來在因緣際會下，陳靜被宏碁電腦桌球隊網羅來台，並在桌球協會、中華奧會的奔走下，於1992年順利取得台灣居留權，效力於合庫桌球隊，並在1996年亞特蘭大奧運替中華隊奪下女單銀牌，2000年雪梨奧運又拿下女單銅牌，是中華隊第一個在桌球項目奪牌的傳奇選手，最後在2001年退役，成為一代桌球界傳奇。

中國體育界的潛規則！本屆巴黎奧運再度上演

然而有看本屆巴黎奧運桌球比賽的人，應該都知道這屆女子單打決賽，又出現中國隊內競爭的情況，但詭異的是，明明誰奪金都是好事，但中國選手陳夢戰勝目前世界第一的孫穎莎奪下金牌時，卻反而被出征，認為不該獲得這塊金牌，甚至孫穎莎的正面聲量遠超陳夢，比賽現場在陳夢得分時，大批孫穎莎粉絲還會發出噓聲，相當的令人不解。

中國球迷普遍認為，孫穎莎目前就差奧運金牌就能獲得大滿貫的成就，但陳夢在上屆東京奧運已經奪下金牌，這回應該留給後輩一個機會，但這一切並不符合奧林匹克的運動家精神，雖然沒有搬上檯面上說明，但經過陳靜的事件至今，都還是能看出這個中國體育界的「潛規則」仍然在國際舞台上演中。

▲巴黎奧運桌球女單項目提前「金包銀」，該場比賽大量中國球迷湧入場館中加油，但衛冕冠軍陳夢卻被調侃有如是在「客場」作戰，甚至贏球之後還被辱罵、遭比出不雅手勢侮辱。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運桌球女單項目冠軍陳夢（左）像在「客場」作戰，甚至贏球之後還被辱罵、遭比出不雅手勢侮辱。（圖／美聯社／達志影像）

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