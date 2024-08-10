跆拳道幼幼組激戰！3歲小男童「超萌倒地」 網融化：比誰最可愛
奧運賽事火熱登場，台灣選手表現優異，不過近日，花蓮縣舉辦「縣長盃跆拳道錦標賽」，其中「幼幼組」賽事卻吸引網友關注，超萌的小選手努力比賽，讓網友們瞬間融化。一場比賽中，一名3歲的小男童上場，因體型比較嬌小，瞬間被對手踢倒，之後又因身著裝備爬不起來，裁判見狀急忙上前幫忙起身，可愛的身影讓現場觀眾都莞爾一笑，影片曝光後，吸引2萬多人點讚，網友也溫柔表示「這不是比賽，是比誰最可愛」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，花蓮縣舉辦「縣長盃跆拳道錦標賽」，分為推廣組與選拔組，其中推廣組包括全縣幼稚園、至社會組四級選手，也希望可以選拔出優秀選手，代表花蓮縣參加未來的全國性比賽。不過「幼幼組」賽事卻引發關注，只見小小選手穿著裝備登場，即便年幼也努力比賽，可愛身影讓網友們都大讚超萌Q。
其中一組「幼幼組」比賽，藍色的3歲選手個子嬌小，但仍努力進攻、抬起小腿競賽，過程中被對手一腳踢倒，裁判見狀急忙幫助起身。進行第二回比賽時，2名小朋友都努力踢擊，但畫風卻充滿可愛的氛圍，讓網友不禁大嘆「超可愛」、「要融化了」、「這不是比賽是比誰可愛」、「太萌了，阿姨受不了」。男童家長也表示「寶貝已滿3歲，只是比較小隻。跆拳道是寶貝自己說要學的，比賽也是有詢問是否願意參加」。