林昀儒要在「奧運奪牌」還差什麼？教練韋晴光分析：中遠台要加強

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「在技戰術方面我們沒有輸給任何人，林昀儒世界排名這麼高，有他一定的道理。主要還是體能，在持久性方面，昀儒打久了會出現一些精力、專注的問題，未來可以在這方面再去做一些調整，看怎麼樣把體能再加上一些。」韋晴光如此說道。
林昀儒在本屆混雙項目8強和陳思羽輸給中國王楚欽／孫穎莎，男單賽事8強大戰7局不敵Felix Lebrun，男團則是8強惜敗給日本。其中混雙能和莎頭大戰，男團擊敗張本智和，林昀儒表現都可圈可點，唯獨和Lebrun那一場在決勝局崩盤屬實有些可惜。
韋晴光透露，林昀儒在去年的WTT新鄉冠軍賽對上中國好手梁靖崑的比賽後，左手就一直有傷，左小臂的發力上不舒服，這次巴黎奧運多少也有些受影響。林昀儒則表示，在奧運賽程結束後，他之後會在訓練上多一些復健行程。
林昀儒反手自成體系 中遠台相對薄弱
林昀儒成名很早，19歲就在東京奧運上發光，被中國認為是未來主要對手，但他在那之後的發展有接停滯。韋晴光對此分析說，其實桌球比賽重點可歸納為4項：發接發、相持、中遠台和比賽模式的策略，「林昀儒在其中的3項都做得不錯，但中遠台部分和國外選手比起來還是有差距，所以我們就是看如何在保有他前三板的優勢，看怎麼去加強他中遠台的能力。」
韋晴光指出，剛剛在巴黎奧運桌球男單奪金的中國名將樊振東在中遠台方面的實力就很堅強，林昀儒與其相比稍嫌薄弱，因此希望之後在聯賽、或其他比賽，看能不能透過和一些不同對手的交鋒，慢慢把這方面的能力給加強起來。
關於林昀儒技戰術如何在現有反手體系下去進行調整加強，韋晴光在此前接受中國桌球雜誌《乒乓世界》採訪時也曾點出重點，關鍵是要維持林昀儒的優勢，不能為了加強質量，而放棄原有的快拉、銜接和體系基礎，必須要在改變中取得平衡點。
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