謝忻怒譙阿翔「TM沒用的男人」！正宮不忍了：勇敢的人含淚繼續跑
近來謝忻上作家H節目，提到5年前不倫阿翔事件爆發後，她認為阿翔至今仍欠她一個道歉，「你TM就是沒用的男人，你就是龜縮」，此事引起熱論。阿翔正宮Grace沉默許久，時隔多天在社群發文「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人」，雞湯文給自己鼓勵，也似乎意有所指。
記者林奕如／綜合報導
而謝忻當年爆不倫戀，曾PO手寫信，文中6度向阿翔正宮Grace道歉。這次阿翔正宮Grace則是發文說分享喜歡的文章，「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人，生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己。」引發網友關注。
2019年謝忻和阿翔爆出不倫戀轟動一時，大損形象和演藝事業，痛失外景節目《綜藝大集合》主持棒，阿翔則是續留節目。時隔5年，她接受作家H訪問，談及過去認為對方欠她一個道歉，「你有千百種方式可以聯絡我，我們有很多共同的朋友，其實現在都在FB上，但你沒有，你TM就是沒用的男人！」
此言論遭到炎上，兩性作家欣西亞回嗆謝忻知三當三，「自己把持不住、定性不足、道德錯亂、修行不夠、雙腿比較鬆，實在怪不得別人。5年後又出來接受訪問，我覺得對阿翔老婆太過殘忍。」作家H則是跳出來力挺，並且道歉謝忻，認為謝忻只希望得到一個基本尊重，早知道會這樣的話，不會邀請她上節目。