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8/10情人節咖啡買一送一！7-11卡布奇諾買2送2　全家10元多一杯

▲今（10）日為甜蜜蜜的七夕情人節，各大通路推出限時咖啡優惠，7-11有可寄杯的卡布奇諾買2送2，還有520元寄杯咖啡組合。（圖／業者提供）
▲今（10）日為甜蜜蜜的七夕情人節，各大通路推出限時咖啡優惠，7-11有可寄杯的卡布奇諾買2送2，還有520元寄杯咖啡組合。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（10）日為甜蜜蜜的七夕情人節，各大通路推出限時咖啡優惠，萊爾富大杯美式、拿鐵買一送一；7-11有可寄杯的卡布奇諾買2送2，還有520元寄杯咖啡組合，可選13杯厚乳拿鐵或是13杯濃粹拿鐵；全家今起除了有霜淇淋買一送一外，還有抹茶拿鐵、經典拿鐵10元多一杯。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月9日至8月10日
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾韓國熊津紅蔘飲買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾威德-in全系列買2送1，6.6折（原價42元、特價28元）
◾可口可樂435ml買2送1，6.6折（原價29元、特價20元）
APP「行動隨時取」：精品馥芮白買2送2

▲7-11歡慶郭婞淳奪銅牌，8月9日、8月10日到門市刷優惠條碼可享好康。（圖／業者提供）
▲7-11歡慶郭婞淳奪銅牌，8月9日、8月10日到門市刷優惠條碼可享好康。（圖／業者提供）
📍門市｜8月9日至8月14日
◾四季春青茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾厚乳拿鐵2杯100元，7.7折（原價65元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）

▲7-11自8月9日至8月14日推出中元檔期活動。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11自8月9日至8月14日推出中元檔期活動。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）

▲7-11七夕情人節寄杯組合，卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月8日至8月10日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯組360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾冰精品燕麥拿鐵7杯組530元，6.9折（原價110元、特價76元）

📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

🟡全家便利商店
📍門市｜8月7日起至8月11日
◾荔枝貴妃紅茶第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾經典拿鐵第二杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）

▲全家今起拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家今起拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜8月9日起至8月11日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾阿奇儂奧地利之心草莓雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌天然水，5折（原價35元、特價18元）
◾十六茶零咖啡因豆乳奶茶，5折（原價39元、特價20元）

▲全家康康五優惠霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜8月7日起至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，舉例來說
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）
◾中杯單品美式買第2杯8元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵買第2杯8元，5.5折（原價90元、特價49元）

📍APP｜8月8日起至8月11日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵20杯888元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾私品茶/搖搖茶吧55元系列25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾私品茶/搖搖茶吧65元系列20杯888元，6.9折（原價65元、特價45元）
以上系列活動兌換至114/1/31，每會員限購2組
◾霜淇淋28支888元，6.5折（原價49元、特價32元）
霜淇淋系列活動兌換至114/8/10，每會員限購2組

▲全家父親節美式、拿鐵寄杯組合888元。（圖／全家提供）
▲全家父親節美式、拿鐵寄杯組合888元。（圖／全家提供）
▲全家父親節寄杯私品茶組合888元。（圖／全家提供）
▲全家父親節寄杯私品茶組合888元。（圖／全家提供）
◾白蘭氏雙認證雞精(68ml)18入888元
◾桂格養氣人蔘滋補液18瓶888元
◾桂格養氣人蔘無糖滋補液18瓶888元
以上活動兌換至113/11/30，每會員限購2

🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕任選買1送1，5折，原價40元、特價20元

📍門市｜即起至8月20日
◾樂法海洋深層小氣泡系列買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾樺達應喉糖系列買1送1，5折（原價42元、特價21元）

▲萊爾富祭出銅牌優惠。（圖／業者提供）
▲萊爾富祭出銅牌優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）

🟡OKmart
📍門市｜即起至8月11日
◾OOHA烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

🟡美廉社
📍門市｜即起至8月11日
◾大杯濃粹美式4杯88元，5折（原價50元、特價25元）

▲美廉社大杯濃粹美式4杯88元。（圖／美廉社提供）
▲美廉社大杯濃粹美式4杯88元。（圖／美廉社提供）
🟡家樂福
📍門市｜即起至8月20日
◾購買「憋氣檸檬百香綠茶」送 「法式霜淇淋 芒果口味」

▲家樂福購買「憋氣檸檬百香綠茶」送 「法式霜淇淋 芒果口味」。（圖／家樂福提供）
▲家樂福購買「憋氣檸檬百香綠茶」送 「法式霜淇淋 芒果口味」。（圖／家樂福提供）

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