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林憶蓮深夜大哭！14年摯愛七夕前過世「原來能同時感受悲傷和愛」

▲林憶蓮相伴14年的摯愛去世，她工作一整天回到飯店才掉淚。（圖／林憶蓮臉書）
▲林憶蓮相伴14年的摯愛去世，她工作一整天回到飯店才掉淚。（圖／林憶蓮臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

美聲天后林憶蓮（Sandy）2018年推出專輯《0》後即淡出螢光幕，去年12月創立官方IG帳號，全面回歸樂壇，今年4月推出新單曲〈是你治癒了我的孤單〉，並於大陸的音樂節演出。林憶蓮昨（9）日深夜在粉專發文，透露相伴14年的愛犬離開人世，自己直到收工後淚水才潰堤，她看著狗女兒的遺物說：「原來我們的心可以同時感受著滿滿的悲傷和滿滿的愛。」

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林憶蓮表示，昨天早上8點30分，家中的毛女兒「Dizzy」過世，一陣慌亂的安排後，她匆匆趕上班機，前往大陸工作，下午5點35分收到一份禮物，還沒來得及看是什麼就去彩排，一直到晚上10點回到飯店的房間，才把禮物打開，「翻看了真摯可愛的內容，按捺了一天的眼淚，如決堤般釋放。」

▲林憶蓮飼養14年的狗女兒Dizzy去世。（圖／林憶蓮臉書）
▲林憶蓮飼養14年的狗女兒Dizzy去世，她沒時間悲傷，隨即搭飛機投入工作。（圖／林憶蓮臉書）
收工回飯店一打開禮物　見到愛犬棕毛淚水決堤

原來林憶蓮收到一小戳愛犬Dizzy的棕毛，「感謝上天給了我們家14個擁有Dizzy的年頭，原來我們的心可以同時感受著滿滿的悲傷和滿滿的愛。」

貼文一出，湧入許多粉絲給予安慰，「這次帶著這消息回來真的有點令人傷感，但愛妳的人都真的很有愛，Dizzy會想念妳，永遠陪著妳的」、「牠們不說話不要求，一直默默的陪伴著，真的很感恩，Sandy保重」、「Dizzy去了快樂有愛的地方，繼續守護著妳！」

▲林憶蓮收到一小戳愛犬Dizzy的棕毛。（圖／林憶蓮臉書）
▲▼林憶蓮看到愛犬Dizzy的棕毛，壓抑一天的情緒終於釋放。（圖／林憶蓮臉書）
▲▼林憶蓮看到愛犬Dizzy的棕毛，壓抑一天的情緒終於釋放。（圖／林憶蓮臉書）

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