台南父女起爭執吵架！60歲爸怒拉女兒跳溪 她掙脫游上岸、父失聯
9日晚間，台南安平區一對父女發生爭執，60歲的李姓男子一怒之下，拉著32歲女兒走進鹽水溪，李女奮力掙脫游上岸，但李父卻逕自走入溪中，李女連忙報警處理。警消獲報趕抵，持續搜救卻未找到李父，後因天色昏暗，預計10日上午再度進行搜救。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天晚間，李男與女兒發生爭執，李男一氣之下拉著女兒走入鹽水溪中，李女掙脫後游上岸，但李父卻就此失聯，連忙通報警消救援。而警消於現場搜救約3小時，遲遲未尋獲李男，後因天色昏暗，於今天上午再度進行搜救，詳細事發原因仍待調查釐清。
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