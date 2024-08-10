開小草咖啡廳恐違法！陳佩琪喊「有犯意未犯行」：請法院從輕量刑
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨日自爆，柯文哲為佈局2028總統大選要開「小草咖啡廳」，不過因她有公務人員身份，所以先用別人名字開公司，「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司」。不過，此舉卻引發違法疑慮遭檢舉。陳佩琪今（10）日再度臉書發文，被檢舉犯罪後，承認人生實在是「不經一事， 不長一智」，但公司從7月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始有運作，所以她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑，但她也不忘狠酸前立委陳明文在高鐵上掉300萬元事件。
記者呂炯昌／台北報導
陳佩琪表示，先生柯文哲常說法律是給人遵守的， 不是給人參考用的，被檢舉犯罪後，「我也承認人生實在是『不經一事， 不長一智』， 我贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關， 該罰就罰」，「 我呢，的確是開了個公司， 也承認將來他不是經營人，但公司從七月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始有運作，所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。」
陳佩琪提到，這讓她想到了，每次跟老公吵架時，偶爾會脫口說出：「 你這個XX的， 看哪天我宰了你！」 還好目前他還活得好好的， 「我雖有犯意， 但尚未遂行犯罪事實，恐嚇罪應該不嚴重吧，我好怕！」
陳佩琪表示，昨天有多人提供她解方，他們教我以後要開店，不要開公司，不用成立什麼帳戶的，只要提領現金即可，目前現金300萬說是開公司，有前例可循，是無罪的， 若怕被看到， 就用黑袋子裹一裹，用高鐵運送，只要不要忘了拿下車就行，他說他保證這樣沒事。
陳佩琪說，另有人提供她意見說，賣什麼咖啡啦，又不會賺錢，應該去跟政府拿補助賣「蛋」去，這樣有利潤，風險又小，他舉實際例子給她聽，說進口1億3000萬個蛋，可以政府補助拿好拿滿，且好蛋3000萬個就行，不良率有1億個也沒關係，而且還可用公帑幫忙銷毀哩，唉唉，受教了，當初怎沒人報這門生意給我做 。
陳佩琪表示，當然還有很多雜七雜八的意見啦，有人教我說進口量不合規定， 千萬要凹「超買」，可別吞下「走私」這兩字，開公司要弄個讓人不明就理的名字，這樣超思就可以賣蛋，小吃店也可以賣快篩了， 「總結經過昨天一整天的混亂後，我不得不承認自己實在不聰明啦！」