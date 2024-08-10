奧運男籃／Kevin Durant金牌戰先發！美國陣容調整　Holiday替補

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Durant打先發，意味著原有先發陣容必須做出調整，Charania指出Jrue Holiday將會從板凳出發。美國隊上一場靠著LeBron James、Stephen Curry、Durant、Joel Embiid、Devin Booker這一套陣容在末節翻盤，下一場「4 MVP」組合很可能會打更多時間。
根據FIBA官方給出的數據，在美國和塞爾維亞的4強戰當中，James、Curry、Embiid、Booker這4人的正負值都高達+10，而其中以攻下36分的Curry的+20為最高。
Kerr調度被批評 ESPN：無須道歉
儘管這一屆美國男籃的陣容問題不斷被討論，許多人也給予總教練Steve Kerr很多責難，特別是對他讓今年奪得NBA總冠軍的波士頓塞爾提克主將Jayson Tatum枯坐板凳一事有很多批評。不過ESPN記者Brian Windhorst指出，如果這樣的調度能繼續贏球，那麼Kerr就無需道歉。
「我理解外界可能覺得把所有的出場時間除以12後，每個人都有機會上場。但在經過對第一和第二陣容的評估後，Jayson Tatum目前確實處於邊緣位置。我相信Tatum對此感到非常沮喪。」Windhorst如此說道，「但我也想說，當球隊贏了，就意味著不需要說對不起。Kerr和美國隊目前所做的事情正在帶來勝利。如果他們再贏一場，就將創造美國隊史上偉大的勝利之一。 」
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