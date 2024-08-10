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奧運男籃／Kevin Durant金牌戰先發！美國陣容調整　Holiday替補

▲根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國隊計劃在巴黎奧運男籃金牌賽對上法國隊的比賽中，讓美國奧運歷史得分王「KD」Kevin Durant打先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國隊計劃在巴黎奧運男籃金牌賽對上法國隊的比賽中，讓美國奧運歷史得分王「KD」Kevin Durant打先發。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在經歷上一場4強戰驚險擊敗塞爾維亞的苦戰後，根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國隊計劃在巴黎奧運男籃金牌賽對上法國隊的比賽中，讓美國奧運隊史得分王「KD」Kevin Durant打先發。他在本屆賽會因為傷勢原因所以比較晚才加入球隊訓練和實戰，不過上一場在4強戰的末節發揮出色。

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KD上先發　Holiday替補

Durant打先發，意味著原有先發陣容必須做出調整，Charania指出Jrue Holiday將會從板凳出發。美國隊上一場靠著LeBron James、Stephen Curry、Durant、Joel Embiid、Devin Booker這一套陣容在末節翻盤，下一場「4 MVP」組合很可能會打更多時間。

根據FIBA官方給出的數據，在美國和塞爾維亞的4強戰當中，James、Curry、Embiid、Booker這4人的正負值都高達+10，而其中以攻下36分的Curry的+20為最高。

Kerr調度被批評　ESPN：無須道歉

儘管這一屆美國男籃的陣容問題不斷被討論，許多人也給予總教練Steve Kerr很多責難，特別是對他讓今年奪得NBA總冠軍的波士頓塞爾提克主將Jayson Tatum枯坐板凳一事有很多批評。不過ESPN記者Brian Windhorst指出，如果這樣的調度能繼續贏球，那麼Kerr就無需道歉。

「我理解外界可能覺得把所有的出場時間除以12後，每個人都有機會上場。但在經過對第一和第二陣容的評估後，Jayson Tatum目前確實處於邊緣位置。我相信Tatum對此感到非常沮喪。」Windhorst如此說道，「但我也想說，當球隊贏了，就意味著不需要說對不起。Kerr和美國隊目前所做的事情正在帶來勝利。如果他們再贏一場，就將創造美國隊史上偉大的勝利之一。 」

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