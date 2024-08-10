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三重祖孫滅門案！命案清理師親揭現場狀況　坦言遭遇「最大阻礙」

▲今年5月間，新北三重發生一起祖孫滅門案，24歲張姓男子因懷疑30歲陳姓妻子外遇，竟狠心殺害妻子、69歲劉姓岳母及3歲繼子。（圖／NOWnews資料照）
▲今年5月間，新北三重發生一起祖孫滅門案，24歲張姓男子因懷疑30歲陳姓妻子外遇，竟狠心殺害妻子、69歲劉姓岳母及3歲繼子。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

今年5月間，新北三重發生一起祖孫滅門案，24歲張姓男子因懷疑30歲陳姓妻子外遇，竟狠心殺害妻子、69歲劉姓岳母及3歲繼子，之後將遺體用棉被包裹，最後張男於台中落網。根據《中時新聞網的新聞歸剛欸》報導，負責該案的命案清理師于璥菖表示，現場最難處理的，就是那張擺放遺體的床墊，詢問多家回收業者，大多數都坦言「有點毛毛的」，幾經波折，才終於找到願意接手的人。

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▲新北三重區發生祖孫滅門血案，涉案的二女婿張姓男子，於台中某出租套房落網，他於上銬的情況下，抱著自己的愛犬「糯米」走進警局。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重區發生祖孫滅門血案，涉案的二女婿張姓男子，於台中某出租套房落網。（圖／NOWnews資料照）
據了解，張男因懷疑妻子外遇，竟動手殺害妻子等3人，並用棉被包裹遺體，擺放在房間床上。命案現場清理師于璥菖指出「3名死者被棄置床上，屍血水幾乎被加厚床墊吸收」，但現場通風還算良好，味道並不算太衝擊，而這起案件備受社會矚目，也讓現場清理遭遇許多困難，除了要清空屋內家電外，最難處理是那塊床墊。

于璥菖表示，找了5家回收業者遭被拒絕，大多人都坦言「毛毛的」婉拒，所幸最後一家業者勉強答應，但不願進入屋內，需要自行將床墊移出來。于璥菖坦言，此案件有3位往生者，實際去到現場感覺「衝擊很大」，也難過3歲孩童遇害、來不及長大。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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